В Турции открылся фестиваль российского кино «Кинопоток»
В турецком Силифке стартовал фестиваль российского кино «Кинопоток». Как рассказали РИА Новости в Русском доме в Анкаре, в городе живёт порядка 10 тысяч человек, говорящих на русском языке, — преимущественно это специалисты, занятые на строительстве АЭС «Аккую», и их близкие.
Открытие фестиваля состоялось в культурном центре муниципалитета Силифке. В рамках торжественной церемонии гостей угощали традиционным русским караваем наряду с классическими блюдами турецкой кухни.
В своём приветственном обращении чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Сергей Вершинин подчеркнул, что подобный формат культурного обмена давно ждали и местные жители Мерсина, и многочисленные россияне, которые живут и трудятся в этом регионе. Дипломат выразил уверенность в том, что российские киноленты помогут турецким друзьям глубже узнать жителей России, понять их систему ценностей и образ мыслей.
Фестиваль организован совместными усилиями «Газпром‑Медиа Холдинга», АО «Аккую Нуклеар», Роскино и Русского дома в Анкаре (представительства Россотрудничества в Турции). В Русском доме пояснили, что цель мероприятия — продвигать российское кино за пределами страны, наращивать культурный обмен и способствовать укреплению взаимопонимания между российскими и турецкими специалистами, участвующими в сооружении АЭС «Аккую», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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