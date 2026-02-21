В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек

АТАКА НА УДМУРТИЮ: ПОСТРАДАВШИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЯ

В ночь на 21 февраля ВСУ беспилотниками атаковали Удмуртию. Глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил, что один из объектов подвергся атаке, в результате чего был поврежден. В настоящий момент на месте ЧП работают представители оперативных служб.

Telegram-канал «Shot» писал, что в Воткинске прогремело не менее трех взрывов. Местные жители рассказали, что над одним из районов города был виден дым.

Кроме того, известно, что результате ЧП в регионе пострадали 11 человек. По данным Минздрава Удмуртии, трое из них были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.