В Удмуртии при атаке БПЛА ВСУ пострадали более 10 человек

Также в регионе поврежден один из объектов. 

Ночью ВСУ вновь атаковали российские регионы беспилотниками. В Удмуртии в результате атаки есть повреждения и более десяти пострадавших. Ударам вновь подвергся и Краснодарский край. Там накануне тоже пострадал мирный житель.

АТАКА НА УДМУРТИЮ: ПОСТРАДАВШИЕ И ПОВРЕЖДЕНИЯ

В ночь на 21 февраля ВСУ беспилотниками атаковали Удмуртию. Глава региона Александр Бречалов в своем Telegram-канале сообщил, что один из объектов подвергся атаке, в результате чего был поврежден. В настоящий момент на месте ЧП работают представители оперативных служб.

Telegram-канал «Shot» писал, что в Воткинске прогремело не менее трех взрывов. Местные жители рассказали, что над одним из районов города был виден дым.

Кроме того, известно, что результате ЧП в регионе пострадали 11 человек. По данным Минздрава Удмуртии, трое из них были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что тяжелораненого мирного жителя уже доставили вертолетом в Первую Республиканскую клиническую больницу в Ижевск. Пострадавшего прооперировали. Отмечается, что после осмотра еще восьмерых раненых направили на амбулаторное лечение.

АТАКА НА КУБАНЬ

Telegram-канал «Shot» также писал, что ночью субботы несколько взрывов прогремело в пригороде Краснодара и Славянском районе Кубани.

«Местные жители рассказали, что два-три взрыва были слышны в Славянском районе около 04:50 ночи. Также очевидцы утверждают, что слышали громкие звуки в пригороде Краснодара. В некоторых районах слышали прерывистую сирену», - передает издание.

ВСУ начали атаковать Кубань еще с вечера 20 февраля. В оперштабе региона сообщили, что в результате этого пострадал минимум один мирный житель. Он получил порезы от осколков стекла. Медики оказали пострадавшему первую помощь на месте ЧП.

Инцидент произошел вблизи Новороссийской улицы. Там обломки упали в промзоне возле гаражного кооператива и многоквартирных и частных жилых домов, пишет RT.

«Выбиты стекла в многоквартирном доме, поврежден газопровод, несколько автомобилей, а также один из БПЛА взорвался рядом с автобусом, в котором ехали люди», - сообщил «Shot».

Также известно, что сразу после падения обломков БПЛА ВСУ началось возгорание. Пожарные расчеты оперативно его потушили. На месте работают экстренные службы.

Аэропорт Краснодара не принимал и не отправлял рейсы с 20:10 часов пятницы.

Всего минувшей ночью 21 февраля российские силы ПВО, по данным Министерства обороны РФ, уничтожили 77 беспилотников ВСУ над территорией страны. В ведомстве уточнили, что 24 украинских дрона были сбиты над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской, передает RT.

Отмечается, что еще пять БПЛА удалось ликвидировать над Самарским регионом, четыре — над Азовским морем, три — над Саратовской областью и по одному — над Волгоградской и Воронежской.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что ночью субботы ВСУ ударили по двум промышленным площадкам в регионе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

