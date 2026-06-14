Японский GlobalSign отзывает «цифровые паспорта» российских сайтов
Один из крупнейших глобальных центров сертификации сайтов GlobalSign из Японии приступила к отзыву сертификатов безопасности у российских страниц, сообщает РБК.
Письмо, в котором сообщил партнерам в РФ о принятом материнской компанией решении разослал гендиректор российского юрлица «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрий Рыжиков. По его словам, текущие жесткие регламенты консорциума подразумевают исполнение международных санкционных ограничений.
Российская дочерняя компания не может повлиять на это решение и начала поэтапный отзыв сертификатов 13 июня. Такие зарубежные браузеры, как Google Chrome, Safari, Firefox не будут открывать сайт или будут отображать предупреждение о небезопасном соединении.
Ранее стало известно, что в России могут исчезнуть старые серверы «Google». До этого эксперты также заговорили о возможной блокировке сервисов американской компании в стране. При этом некоторые специалисты считают, что не все российские аналоги уже могут заменить сервисы «Google», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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