Число погибших при ударе по Брянску выросло до восьми

Число погибших в результате ракетного удара по Брянску 10 марта увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, окончательные данные показывают, что в результате удара погибли восемь человек, еще 47 получили ранения. Богомаз привели эти данные на заседании Общественной палаты Брянской области, трансляцию которого вел телеканал «Брянская губерния», отмечает RT.

Богомаз поблагодарил волонтеров за помощь после ракетного удара по Брянску

Ранее власти региона сообщали о семи погибших в результате атаки.

По данным областных властей, в городе продолжается ликвидация последствий удара, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:Ракетный УдарПогибшиеБрянск

Горячие новости

Все новости

партнеры