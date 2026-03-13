Число погибших при ударе по Брянску выросло до восьми

Число погибших в результате ракетного удара по Брянску 10 марта увеличилось до восьми человек. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, окончательные данные показывают, что в результате удара погибли восемь человек, еще 47 получили ранения. Богомаз привели эти данные на заседании Общественной палаты Брянской области, трансляцию которого вел телеканал «Брянская губерния», отмечает RT.