Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее в Кракове терактом. На прошлой неделе в стране случилась попытка госпереворота на фоне конституционного кризиса. Тогда в нескольких городах Польши прошли митинги.

СТРЕЛЬБА ИЗ МАШИНЫ

Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (в 17:00 по Москве) в районе Рыночной площади в центре Кракова. Это место является одной из основных достопримечательностей старинного польского города. Краков — один из крупнейших городов на юге Польши.

Очевидцы рассказали, что неизвестный открыл огонь по прохожим из машины. Согласно информации Польского радио, в автомобиле нападавшего было много боеприпасов, а стрелял он из оружия военного образца.