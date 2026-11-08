Молодой стрелок, машина, россиянка: В Польше произошел теракт
В результате стрельбы в Кракове погибли шесть человек, еще 16 пострадали.
7 ноября в польском городе Краков молодой человек в камуфляже и каске открыл стрельбу из автомата по прохожим, передает Polsat. Есть погибшие и раненые, в том числе несколько иностранцев. Стрелка удалось задержать.
Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее в Кракове терактом. На прошлой неделе в стране случилась попытка госпереворота на фоне конституционного кризиса. Тогда в нескольких городах Польши прошли митинги.
СТРЕЛЬБА ИЗ МАШИНЫ
Инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (в 17:00 по Москве) в районе Рыночной площади в центре Кракова. Это место является одной из основных достопримечательностей старинного польского города. Краков — один из крупнейших городов на юге Польши.
Очевидцы рассказали, что неизвестный открыл огонь по прохожим из машины. Согласно информации Польского радио, в автомобиле нападавшего было много боеприпасов, а стрелял он из оружия военного образца.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как стрелок в камуфляже на черном авто без номерных знаков выезжает на пешеходную туристическую площадь и начинает стрелять по прохожим, а те пытаются укрыться. Затем он перемещался по историческому центру города, продолжая стрелять из машины. После нападения злоумышленник скрывается с места преступления.
«Паника была ужасной. Люди разбегались. Я сама приняла десять человек, закрыла дверь и выключила свет. Мы подождали, пока все успокоится», - рассказала очевидица стрельбы Wiadomosci, признавшись, что изначально приняла хлопки за звуки петард.
В местной полиции сообщили, что в результате нападения в Кракове погибли шесть человек, еще 16 граждан пострадали, в том числе двое полицейских. Отмечается, что 13 раненых находятся в тяжелом состоянии, передает RT.
Представители посольства РФ в Польше сообщили, что при теракте в Кракове пострадала россиянка, пишет РИА Новости.
«Посольство поддерживает связь с родственниками пострадавшей, продолжает следить за развитием ситуации и находится в контакте с органами здравоохранения Кракова», - указано в сообщении дипмиссии.
При этом, по данным польского МВД, среди раненых, кроме россиянки, оказались еще четыре иностранца. Речь идет о гражданах Австрии, Германии, Великобритании и Португалии, пишет РБК. Кроме того, среди погибших установлен один британец, передает издание Onet. Также подтверждена гибель трех гражданок Польши, личности еще двух жертв устанавливаются.
ЧТО ИЗВЕСТНО О СТРЕЛКЕ?
Позднее правоохранители объявили о задержании предполагаемого стрелка. Его удалось поймать возле пересечения улиц Дитля и Страдомской. Известно, что он вступил в перестрелку с правоохранителями и был ранен. Стрелка доставили в больницу.
Задержанным оказался 25-летний гражданин Польши, передает RT. При этом некоторые СМИ пишут, что ему 24 года.
Издание Onet со ссылкой на данные правоохранительных органов передавало, что стрелка зовут Михал О., парень 2002 года рождения. Сообщалось, что он из города Островец-Свентокшиски, примерно в 200 км от Кракова. По информации полиции, он имел разрешение на огнестрельное оружие. В его автомобиле обнаружили боеприпасы.
«Все указывает на то, что преступник действовал в одиночку и придерживался крайне радикальных взглядов. В его машине было обнаружено множество видов оружия», - заявил глава МВД.
Известно, что машина принадлежала 52-летнему отцу стрелка, у мужчины, по информации СМИ, было 11 единиц оружия. Отмечается, что ранее ни подозреваемый, ни его отец не имели судимостей, пишет Ura.ru.
Кроме того, полиция обнаружила в квартире задержанного еще три тела, передает телеканал Polsat. Эту информацию подтвердил и премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет RT. Предположительно погибшими оказались отец, мать и сестра злоумышленника. Полицейские проникли в квартиру стрелка через балкон.
«Две женщины и мужчина погибли в доме преступника. Это поистине исключительная трагедия. Есть много признаков того, что это члены его ближайшей семьи», - приводит слова премьера портал Onet.
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил о «признаках влияния» на подозреваемого ультраправой идеологии, пишет «Газета.Ru». При этом мотивы нападения пока окончательно не установлены. К расследованию подключились Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.
ТЕРАКТ И ТРАУР
Дональд Туск назвал произошедшее в центре Кракова терактом.
«До сих пор в Польше у нас не было столь жестоких случаев терроризма. Именно так мы должны назвать это жестокое нападение на людей в Кракове. Полиция изучает фон и обстоятельства теракта», - написал он в Сети.
Президент Польши Кароль Навроцкий объявил национальный траур в связи с гибелью людей в Кракове. В канцелярии главы государства сообщили, что он будет действовать 8 и 9 ноября. Накануне вечером власти провели оперативное совещание с участием министров и представителей силовых ведомств. Власти Кракова объявили траур до 11 ноября, пишет RT.
На фоне трагедии лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский призвал сторонников прекратить демонстрацию у Конституционного суда. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Рафал Бохенек. Качиньский попросил отменить акции протеста, связанные с действиями правящей коалиции, чтобы выразить уважение к погибшим и пострадавшим в Кракове, пишет Ura.ru.
На прошлой неделе в Польше произошла попытка госпереворота на фоне конституционного кризиса в стране, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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