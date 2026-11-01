Кроме того, американцам рекомендовали следить за окружающей обстановкой, пересмотреть личный план обеспечения безопасности, держать телефон заряженным на случай ЧС, иметь при себе документы, следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program для получения уведомлений. Также в заявлении было указано, что американское правительство ведет координацию мер реагирования с профильными органами власти России.

Позже в ФСБ подтвердили информацию о получении от американских партнеров сведений о возможной подготовке теракта в Москве. В связи с этим представители службы начали проверку и проведение необходимых мероприятий.

Однако в самом «Царицыно» в беседе с RT тогда опровергли информацию об «угрозе происшествия с массовыми жертвами». При этом сайт музея был недоступен.