Эвакуация, силовики, Украина: Что известно об угрозе теракта в «Царицыно»
ФСБ получила от США информацию о подготовке теракта в музее-заповеднике на юге Москвы.
Вечером 31 октября силовики прибыли в музей-заповедник «Царицыно» в Москве из-за информации об угрозе теракта в парке. О возможном ЧП с массовыми жертвами сообщили в посольстве США. Специалисты говорят, что к этому могут быть причастны Украина и ее партнеры в НАТО. Два года назад в дипмиссии уже предупреждали о вероятности совершения теракта на концерте в Москве, после чего случилось ЧП в «Крокус Сити Холле».
СООБЩЕНИЕ ОБ УГРОЗЕ
Накануне на сайте посольства США в Москве было опубликовано предупреждение о возможной угрозе теракта в российской столице.
«Диппредставительство заявляет, что располагает сведениями о "достоверной угрозе" инцидента с риском массовых жертв. Предполагаемое происшествие может случиться 31 октября (в субботу) на территории музея‑заповедника "Царицыно" в столице по адресу: улица Дольская, д. 1, Москва, Россия, 115569», - указано в сообщении.
В заявлении посольство порекомендовало гражданам США не приходить в «Царицыно», не находиться поблизости от этого района, проявлять осторожность и держаться подальше от мест массового скопления людей.
Кроме того, американцам рекомендовали следить за окружающей обстановкой, пересмотреть личный план обеспечения безопасности, держать телефон заряженным на случай ЧС, иметь при себе документы, следить за сообщениями местных СМИ и зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program для получения уведомлений. Также в заявлении было указано, что американское правительство ведет координацию мер реагирования с профильными органами власти России.
Позже в ФСБ подтвердили информацию о получении от американских партнеров сведений о возможной подготовке теракта в Москве. В связи с этим представители службы начали проверку и проведение необходимых мероприятий.
Однако в самом «Царицыно» в беседе с RT тогда опровергли информацию об «угрозе происшествия с массовыми жертвами». При этом сайт музея был недоступен.
На момент написания материала российские власти не комментировали ситуацию в «Царицыно». В музее-заповеднике, по данным Mash, рассказали, что информации об угрозе у них нет.
РАБОТА СИЛОВИКОВ
Вечером в субботу к музею-заповеднику «Царицыно» на юге столицы съехались силовики, передает MSK1.RU. У входов в парк были припаркованы машины полиции, ДПС и Росгвардии. Усиления также заметили у одноименной станции метро «Царицыно».
«Обстановка вокруг спокойная. Охранники сообщают пришедшим посетителям, что в парк попасть не получится. Возле станции МЦД "Царицыно" продолжает ходить общественный транспорт», - рассказал корреспондент издания.
По данным канала Baza в «Максе» в парк направили кинологов на обход территории. Согласно предварительной информации, охрана музея-заповедника сообщила о двух подозрительных мужчинах, которые на днях несколько раз появлялись в районе КПП.
Позже издание опубликовало ссылку на видео, на котором заметно как сотрудники правоохранительных органов обращаются к двум мужчинам. На кадрах видно, что один из них был на электросамокате, а второй, предположительно, на питбайке.
В связи с произошедшим музей‑заповедник закрыли, пишет RT. Парк работал только на выход. Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» писал, что «Царицыно» закрыли «по техническим причинам».
«Нам просто сказали, что через 15 минут надо выходить. Мы были в шоке. Мы почти не испугались. Честно говоря, это чуть ли мимо нас не прошло. Потому что мы отдыхали в заведении, даже не слышали ничего. Потом на улицу вышел кто-то и уже от окружающих узнал, что парк эвакуируют», - рассказали посетители «Царицыно» изданию MSK1.RU.
Обычно парк работает с 06:00 до 00:00 часов. Известно, что «Царицыно» будет закрыто ближайшие два дня.
ЭВАКУАЦИЯ ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА
Во время этого в музее-заповеднике проходил органный концерт Лидии Печенкиной. Однако он был прерван, а зрителей и артистов эвакуировали.
В тот же день в «Царицыно» должен был состояться концерт, посвященный народам Северного Кавказа, но его тоже отменили. Кроме того, в эти дни в музее-заповеднике проходят выставки «Ненаивное наивное. Искусство вне правил», «Дача. Велосипед», «Время керамики» и «КультНаук» XVIII. Эпоха Просвещения в частных собраниях России».
Артистка Печенкина рассказала, что органный концерт проходил в Атриуме Хлебного дома на территории «Царицыно», передает Baza. По ее словам, зал был почти полностью заполнен, а до завершения программы оставалось примерно десять минут, когда по громкой связи объявили эвакуацию.
Однако, по данным источника, из-за громкой музыки несколько сотен зрителей не сразу услышали предупреждение об эвакуации. В связи с этим люди не сразу поняли, что происходит, и продолжали оставаться на местах. Вскоре в зал вошли сотрудники «Царицыно», которые начали выводить посетителей, пишет канал.
США ПРЕДУПРЕЖДАЛИ О ТЕРАКТЕ В «КРОКУСЕ»
Похожая ситуация произошла два года назад, когда в Подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт, унесший жизни более 150 человек. Тогда американское посольство в Москве тоже предупреждало о возможном ЧП в столице с массовыми жертвами.
Вечером 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» произошел теракт перед концертом рок-группы «Пикник». Четверо вооруженных террористов открыли стрельбу по посетителям и сотрудникам здания, потом подожгли зал и попытались скрыться на Украину. Их удалось задержать. Участникам теракта вынесли приговор весной 2026 года.
Известно, что за две недели до теракта в «Крокусе» посольство США в России предупредило, что в ближайшие двое суток в Москве возможны террористические атаки.
«Экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные скоплений людей в Москве, включая концерты, гражданам США рекомендовано избегать больших толп в течение следующих 48 часов», - говорилось в пресс-релизе дипмиссии.
Позже директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что РФ получала от США сведения о подготовке теракта, но они были «общего характера». Позднее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что информация, которую передал Вашингтон, не позволила определить всех участников теракта в «Крокусе», пишет News.ru.
Между тем, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что в организации теракта на территории «Царицыно» могли быть заинтересованы Киевский режим, его представители и партнеры Киева по НАТО. По его словам, на скорость, с которой американские спецслужбы передали в ФСБ полученную информацию, повлиял августовский визит в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа.
«Украина несет серьезные потери на линии фронта. Наши продвигаются очень быстро, и к зиме военные задачи должны быть выполнены. Киеву предложить на поле боя просто нечего, поэтому они, вероятно, решили перенести все в такую плоскость, чтобы вызвать недовольство общества. В "Царицыно" сейчас среди прочего идет ярмарка меда. В целом "Царицыно" — это комплекс, где всегда много людей. Это значит, что в этой истории, скорее всего, будут замешаны наши враги с Украины и партнеры Киева — некоторые страны НАТО», - приводит его слова «Абзац».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку атак на объекты в России.
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