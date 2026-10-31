Прозападная подготовка? В Польше произошел госпереворот
Причиной для этого стала борьба за руководство Конституционным трибуналом, который проверяет законы на соответствие Конституции.
Накануне в Польше произошел госпереворот. Митингующие потребовали отставки премьера страны Дональда Туска и его правительства. Причиной протестов стала борьба за руководство Конституционным трибуналом. При этом, по мнению политолога Вадима Сипрова, попытку госпереворота могли подготовить прозападные силы.
ГОСПЕРЕВОРОТ В ПОЛЬШЕ
Вечером 30 октября в Польше толпа агрессивно настроенных граждан начала штурм здания Конституционного суда страны в Варшаве. Несколько человек попытались перелезть через ограду и проникнуть внутрь, но их задержала полиция. После этого в правоохранителей начали бросать различные предметы.
Полицейские заняли оборону и стянули к зданию дополнительные силы. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как толпа с флагами Польши стоит у здания перед оцеплением полицейских, скандируя лозунги. На видео также заметно, как правоохранители пытаются оттеснить митингующих, а те кричат на них.
РИА Новости писали, что протестующие, среди которых было много людей в состоянии опьянения, пытались прорвать полицейское оцепление, тараня его своими телами. По данным издания, правоохранители не применяли спецсредства, а через громкоговорители требовали соблюдать порядок.
Основные требования митингующих были об отставке премьера Польши Дональда Туска и его правительства. Часто эти лозунги протестующие выражали в нецензурных речевках, пишет издание. Троих человек, которые проникли во время протестов на территорию Конституционного суда страны, задержали, передает RT.
В результате переворота на сайте суда было размещено объявление о приостановке полномочий председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского. Им якобы было приказано временно отстраниться от исполнения своих обязанностей.
Сам Свенчковский в момент протестной акции находился снаружи и пытался попасть внутрь здания. По информации телеканала Polsat, он вызвал слесаря и приказал ему перерезать цепь перед оградой Трибунала. Ему преграждали путь сотрудники полиции.
После этого Свенчковский перелез через забор и вступил в спор с полицейскими, показав им свое удостоверение. Офицеры заявили, что любой, кто войдет на территорию Трибунала, «будет рассматриваться как нарушитель». Судья призвал демонстрантов отступить и сам отошел от ограждения. Председатель Конституционного трибунала заявил, что ждет главу государства, пишет «Лента.ру».
Президент Польши Кароль Навроцкий, который в момент начала переворота летел в Сенегал, экстренно вернулся в Варшаву. Сначала он провел совещание со Свенчковским, затем, примерно в 03:00 часа ночи по московскому времени, в сопровождении охраны пробился в здание Конституционного суда.
В связи с произошедшим польский президент созвал срочное совещание с участием всех политических сил для разрешения ситуации в Конституционном суде. Соответствующее обращение главы государства было зачитано собравшимся у здания КС. При этом Навроцкий призвал силовиков покинуть территорию инстанции, назвав стражей порядка «силами принуждения», направленными правительством. Ранним утром 31 октября он покинул здание Конституционного суда, пишет RT.
ПРИЧИНЫ ПРОТЕСТОВ
Попытки отстранить председателя Конституционного трибунала длятся в Польше с 2023 года. Это продолжение длительной борьбы между реформами судебной системы, начатыми бывшей правящей партией «Право и справедливость» (PiS), и попытками действующей «Гражданской коалиции» Дональда Туска восстановить прежние нормы юриспруденции. Конфликт обострился после прихода партии Туска к власти.
С 2015 по 2023 год правительство PiS провело масштабную реформу судебной системы, в рамках которой в Трибунал были назначены так называемые «судьи-дублеры» — кандидаты, занявшие места с нарушениями процедур. Критики и международные институты, включая ЕС, обвиняли Трибунал в потере независимости и превращении в инструмент правящей партии.
Коалиция Туска поставила своей целью «восстановить верховенство права» и отменить реформы PiS. Оно также отказалось публиковать решения суда в официальном вестнике, заявив, что состав Трибунала сформирован нелегитимно, а значит, его вердикты не имеют юридической силы.
Протесты и конституционный кризис в Польше начались в середине октября. Сейм избрал Мачея Берека на должность судьи КС, однако Навроцкий, находящийся в оппозиции правительству и парламенту, отказался принимать присягу от нового сотрудника.
30 октября ситуация из-за конфликта вокруг руководства Конституционного суда обострилась. На его сайте появилась информация о приостановке исполнения служебных обязанностей Богданом Свенчковским и Бартломеем Соханьским. Позже на странице инстанции в одной из соцсетей эту информацию опровергли и обвинили участников в попытке госпереворота.
К тому же судья Анна Корвин-Петровская объявила себя новой главой Конституционного суда, предупредив о риске нарушения общественного порядка, а также о возможной угрозе жизни и здоровью сотрудников учреждения. Этим она обосновала отказ пускать в здание кого-либо, включая президента. Позднее судья заявила о готовности впустить польского лидера, если службы докажут, что это безопасно.
ОЦЕНКА ПРОИСХОДЯЩЕГО
Экс-премьер Польши Ярослав Качиньский назвал ситуацию «захватом Трибунала» и предупредил о риске превращения страны в полицейское государство. При этом Дональд Туск подчеркнул, что восстановление верховенства права — долг правительства.
«После многих лет беззакония, царившего при власти партии "Право и справедливость" (PiS), это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Иного пути нет», - сказал в Сети премьер Польши.
Между тем, посол Польши в Китае Якуб Кумоч объявил демарш.
«В связи с происходящими в нашей стране событиями я пришел к выводу, что дальнейшее исполнение моих обязанностей посла стало невозможным. Поэтому я подаю в отставку и прошу о своем увольнении», - заявил он одной из соцсетей.
При этом политолог Вадим Сипров считает, что попытка государственного переворота в Польше могла быть подготовлена прозападными силами, так как причины нынешнего противостояния выходят за пределы внутренней политики страны и связаны с геополитическими разногласиями. По его словам, инициатором политического кризиса в стране является Туск и возглавляемая им партия «Гражданская коалиция», ориентированная на Евросоюз.
Его оппонентами эксперт назвал Навроцкого и консервативную партию «Право и справедливость», лидером которой является Ярослав Качиньский. Политолог подчеркнул, что эта политическая сила делает акцент на национальных интересах Польши и может рассчитывать на поддержку администрации лидера США Дональда Трампа, передают «Известия». По его мнению, конфликт затрагивает культурную, экономическую и политическую сферы.
«Конституционный трибунал Польши стал ареной большой геополитической игры, которая проводится силами, находящимися вне границ Польши. Их центры, центры принятия решений — это прежде всего Лондон и Брюссель. И сейчас они оптимизировались, потому что у Трампа (скоро – прим. НСН) — промежуточные выборы в конгресс. И польский вопрос может стать критическим», - заявил Сипров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя события в Польше, напомнила главе польского МИД Радославу Сикорскому его слова о «неловком моменте» про участие главы российского ведомства Сергея Лаврова в министерской встрече G20 в Атланте, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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