ГОСПЕРЕВОРОТ В ПОЛЬШЕ

Вечером 30 октября в Польше толпа агрессивно настроенных граждан начала штурм здания Конституционного суда страны в Варшаве. Несколько человек попытались перелезть через ограду и проникнуть внутрь, но их задержала полиция. После этого в правоохранителей начали бросать различные предметы.

Полицейские заняли оборону и стянули к зданию дополнительные силы. На кадрах, опубликованных СМИ, видно, как толпа с флагами Польши стоит у здания перед оцеплением полицейских, скандируя лозунги. На видео также заметно, как правоохранители пытаются оттеснить митингующих, а те кричат на них.