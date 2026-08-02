СВУ на банкете: В ресторане в Москве произошел теракт
Взрыв прогремел на Кудринской площади в центре столицы, погибли три человека, более 20 пострадали.
Вечером 1 августа в Москве на Кудринской площади прогремел взрыв в одном из ресторанов. В результате ЧП погибли три человека, еще свыше 20 были ранены. Согласно информации Национального антитеррористического комитета (НАК), взрыв в районе дома №1 произошел из-за подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ). Произошедшее квалифицировали как теракт.
ТЕРАКТ В РЕСТОРАНЕ
ЧП случилось в итальянском ресторане Balzi Rossi. Известно, что взрыв прогремел примерно в 19:55 по московскому времени. Baza писала, что в этот момент ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия. СМИ сообщали, что там проходила свадьба. По словам очевидцев, на банкете присутствовали примерно 50 гостей.
Изначально сообщалось, что причиной взрыва в здании на Кудринской площади стал хлопок газа. Канал Baza в «Максе» писал, что эпицентр взрыва был на кухне ресторана. Однако позже в НАК объявили, что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства.
В комитете уточнили, что СВУ пыталась пронести в ресторан женщина, но ее на входе остановил охранник заведения, где проходило закрытое мероприятие. В этот момент прогремел взрыв. И женщина, и охранник погибли. Также известно, что в результате ЧП скончался один из посетителей ресторана, который находился на веранде.
Издание «Коммерсантъ» писало, что возле входа в ресторан охранник остановил женщину с коробкой, которую она якобы несла гостям. Неизвестная сказала, что хочет передать подарок, но охранник ей не поверил и решил ее досмотреть. В тот момент и раздался взрыв.
«Первые стали подъезжать пожарные, за ними реанимобили, затем Росгвардия и другие службы. Когда я вышла из подъезда, увидела, что из ресторана выбегают нарядные женщины. За ними вышел мужчина без рубашки, у него была окровавлена майка. Они выходили в сторону метро "Баррикадная". Кажется, взрыв произошел снаружи ресторана», - приводит издание слова одной из жительниц соседнего дома, ставшей свидетельницей ЧП.
«Ъ» писал, что бомбу могли подорвать дистанционно. Согласно предварительной версии, курьер, скорее всего, не знала о содержимом коробки. Отмечается, что сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство — заряжено металлическими шариками.
Согласно информации издания, было возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). ГСУ СКР расследует произошедшее как преступление террористической направленности. Сообщалось, что целью атаки были гости частного мероприятия на веранде ресторана Balzi Rossi.
После взрыва здание оцепили. На место происшествия прибыл заммэра Москвы Максим Ликсутов. Следственный комитет России начал расследование.
ПОКУШЕНИЕ?
Однако по другой версии в ресторане проходил банкет в честь дня рождения одного из высокопоставленных военных чиновников. Издание «Царьград» писало, что это был юбилей.
«Теракт, который вызывает много вопросов. Кто и зачем организовал банкет? Это, к слову, было в 150 метрах от посольства США и в полукилометре от Правительства России», - отметил политолог Марат Баширов.
По данным источника, в момент взрыва чиновник находился в глубине зала и не пострадал.
«Формат доставки с сюрпризом становится визитной карточкой украинских спецслужб. Женщина — расходный материал. Главное — сам факт взрыва в месте, где собирается высшее военное руководство. Это сигнал: для них нет запретных зон», - указывает «Царьград» сообщение канала «Рыбарь».
СОСТОЯНИЕ ПОСТРАДАВШИХ
В ГУ МВД Москвы подтвердили гибель трех человек при взрыве на Кудринской площади. 21 человек пострадал, пишет RT.
По данным MK.ru раненых доставляли в столичные больницы с открытыми и закрытыми черепно-мозговыми травмами, проникающими ранениями туловища и конечностей, а также с ожогами. Известно, что у одного из пострадавших зафиксирована резано-рваная рана бедра, еще один пациент пережил клиническую смерть.
«В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - говорится в сообщении НАК.
Очевидцы рассказали, что первые расчеты МЧС и кареты скорой помощи прибыли на место ЧП в течение нескольких минут.
«Мы сидели в ресторане, на веранде, буквально в десяти минутах отсюда — и произошел взрыв, все резко обернулись. Стало страшно. <…> Через время уже прочитали первые новости в интернете», - приводят слова одной из свидетельниц «Известия».
ПЕРЕКРЫТИЕ ДВИЖЕНИЯ И ОТМЕНА МЕРОПРИЯТИЙ
В столичном Департаменте транспорта сообщили, что после взрыва движение было перекрыто на участках Садового кольца. Позже оно было восстановлено, пишет RT.
Ограничения действовали от Кудринской площади в сторону парка Горького, а также от Житной улицы до Маяковского тоннеля и Краснохолмского моста. При этом станции метро «Краснопресненская» и «Баррикадная» работали в штатном режиме.
Кроме того, в департаменте рассказали, что ночной велофестиваль, который должен был начаться в субботу в 21:00 в Москве, перенесли на неопределенный срок из-за непредвиденных обстоятельств. Власти принесли извинения участникам фестиваля и пообещали сообщить о новой дате его проведения позже.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в подмосковном Егорьевске три человека пострадали при взрыве газа.
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