СВУ на банкете: В ресторане в Москве произошел теракт

ТЕРАКТ В РЕСТОРАНЕ

ЧП случилось в итальянском ресторане Balzi Rossi. Известно, что взрыв прогремел примерно в 19:55 по московскому времени. Baza писала, что в этот момент ресторан был закрыт для проведения частного мероприятия. СМИ сообщали, что там проходила свадьба. По словам очевидцев, на банкете присутствовали примерно 50 гостей.

Изначально сообщалось, что причиной взрыва в здании на Кудринской площади стал хлопок газа. Канал Baza в «Максе» писал, что эпицентр взрыва был на кухне ресторана. Однако позже в НАК объявили, что взрыв произошел в результате детонации самодельного взрывного устройства.