Два человека погибли и 10 ранены при стрельбе в польском Кракове

По данным издания, неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Инцидент произошел после 15:00 по местному времени. Сообщается, что выстрелы звучали как на главной Рыночной площади города, так и на соседней улице.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасательные службы, для оказания срочной помощи и эвакуации пострадавших был задействован медицинский вертолет. По данным городской администрации, в настоящее время масштабная полицейская операция продолжается.

Информация о задержании подозреваемого пока не поступала. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и мотивы нападения, город находится в режиме повышенной готовности.

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