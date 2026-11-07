Два человека погибли и 10 ранены при стрельбе в польском Кракове

Как минимум 2 человека погибли и 10 ранены в результате стрельбы в центре польского Кракова. Об этом сообщает The Independent.

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По данным издания, неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Инцидент произошел после 15:00 по местному времени. Сообщается, что выстрелы звучали как на главной Рыночной площади города, так и на соседней улице.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасательные службы, для оказания срочной помощи и эвакуации пострадавших был задействован медицинский вертолет. По данным городской администрации, в настоящее время масштабная полицейская операция продолжается.

Информация о задержании подозреваемого пока не поступала. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и мотивы нападения, город находится в режиме повышенной готовности.

Ранее четыре человека погибли в трех перестрелках в Техасе в ночь на Хэллоуин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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