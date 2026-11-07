Два человека погибли и 10 ранены при стрельбе в польском Кракове
Как минимум 2 человека погибли и 10 ранены в результате стрельбы в центре польского Кракова. Об этом сообщает The Independent.
По данным издания, неизвестный злоумышленник открыл огонь по прохожим из движущегося автомобиля. Инцидент произошел после 15:00 по местному времени. Сообщается, что выстрелы звучали как на главной Рыночной площади города, так и на соседней улице.
На место происшествия оперативно прибыли полиция и спасательные службы, для оказания срочной помощи и эвакуации пострадавших был задействован медицинский вертолет. По данным городской администрации, в настоящее время масштабная полицейская операция продолжается.
Информация о задержании подозреваемого пока не поступала. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства и мотивы нападения, город находится в режиме повышенной готовности.
Ранее четыре человека погибли в трех перестрелках в Техасе в ночь на Хэллоуин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до пяти
- СМИ: Украинку депортировали из Словакии после угрозы терактом
- Два человека погибли и 10 ранены при стрельбе в польском Кракове
- «Динамо» вырвало победу у «Факела» и возглавило таблицу РПЛ
- Москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей
- Российские фигуристы Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Шэньчжэне
- МО: С космодрома Плесецк запущен «Союз-2.1б» с военным спутником
- Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на повышение зарплаты в 2027 году
- Volvo зарегистрировала товарный знак в России
- В колледжах и техникумах России введут единые учебники по шести предметам