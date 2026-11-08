Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет
8 ноября 202608:30
Денис Постольский
Средний размер пенсии работающих и неработающих граждан России вырос почти на 10 тысяч рублей за пять лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
На 1 октября средний размер пенсии работающих и неработающих россиян составил 25 тысяч 480 рублей. В аналогичный период 2021 года пенсионеры получали в среднем 15 тысяч 850 рублей.
Ранее в РФ назвали ожидаемый размер разовой выплаты пенсионных накоплений в 2027 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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