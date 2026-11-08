Польская полиция обнаружила тела трёх человек в доме стрелка, устроившего массовое убийство

По предварительным данным, это родственники нападавшего. Об это заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Среди шести погибших при стрельбе — гражданин Великобритании и две польки, а также россиянка.

На форме 25-летнего Михала О. заметили нашивку американской ЧВК Forward Observations Group. Также распространяется информация, что его отец известен в националистических и неонацистских кругах и коллекционирует оружие.

Правоохранительные органы подтвердили, что нападавший действовал в одиночку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

