Польская полиция обнаружила тела трёх человек в доме стрелка, устроившего массовое убийство
Полиция Польши обнаружила тела трёх человек в доме стрелявшего, устроившего массовое убийство в Кракове, сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, это родственники нападавшего. Об это заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Среди шести погибших при стрельбе — гражданин Великобритании и две польки, а также россиянка.
На форме 25-летнего Михала О. заметили нашивку американской ЧВК Forward Observations Group. Также распространяется информация, что его отец известен в националистических и неонацистских кругах и коллекционирует оружие.
Правоохранительные органы подтвердили, что нападавший действовал в одиночку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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