В Варшаве во время протестов задержали мужчину в балаклаве и с ножом
В Варшаве в ходе акции протеста правоохранители задержали мужчину, скрывавшего лицо под балаклавой и вооружённого ножом, сообщает ТАСС.
Как уточняет агентство, инцидент произошёл во время митинга у здания Конституционного суда. Одна из организаторов мероприятия обратила внимание на подозрительного мужчину и потребовала снять балаклаву. В ответ он нанёс женщине удар, после чего попытался скрыться. Однако вскоре его задержала полиция.
При обыске у задержанного нашли не только нож, но и газовый пистолет, приспособленный для стрельбы пулями, а также наркотики. Кроме того, при нём был значок с надписью Security — по своему виду он напоминал полицейский.
Напомним, поводом для протестной акции стали действия судей Конституционного трибунала Польши: воспользовавшись отсутствием президента в стране, они произвели смену руководства инстанции. В результате у здания суда собралась большая группа людей, а сотрудники полиции, чтобы сдержать толпу, вошли на территорию и заняли оборонительные позиции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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