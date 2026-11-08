Рютте заявил, что планирует напиться с Зеленским после завершения конфликта
8 ноября 202605:34
Денис Хоноров
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в эфире телепередачи Pauw & De Wi заявил о намерении отпраздновать завершение конфликта на Украине вместе с президентом Владимиром Зеленским.
Он намерен употребить алкоголь в швейцарских Альпах вместе с украинским лидером. «Мы сядем на швейцарской горе и напьемся до беспамятства. Это наш план», — указал Рютте. Генсек пообещал принести красное вино.
Ранее Рютте намекнул на территориальные уступки Украины ради мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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