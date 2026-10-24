При теракте под Парижем погиб боец MMA Пенго Боссио Ванги

«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта», - указали в организации.

Спортсмену было 26 лет.

Ранее стало известно, что в коммуне Трапп мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна автомобиля, подозреваемого - 39-летнего местного жителя - задержали. В результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали.

