При теракте под Парижем погиб боец MMA Пенго Боссио Ванги
Боец смешанных единоборств (MMA) Пенго Боссио Ванги погиб в результате стрельбы в коммуне Трапп в департаменте Ивелин под Парижем. Об этом сообщил в соцсетях клуб бойца Atch Academy.
«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта», - указали в организации.
Спортсмену было 26 лет.
Ранее стало известно, что в коммуне Трапп мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна автомобиля, подозреваемого - 39-летнего местного жителя - задержали. В результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали.
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