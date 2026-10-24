При теракте под Парижем погиб боец MMA Пенго Боссио Ванги

Боец смешанных единоборств (MMA) Пенго Боссио Ванги погиб в результате стрельбы в коммуне Трапп в департаменте Ивелин под Парижем. Об этом сообщил в соцсетях клуб бойца Atch Academy.

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«С огромной скорбью и глубоким потрясением сообщаем, Atch Academy узнал о кончине Пенго, погибшего сегодня в Траппе во время теракта», - указали в организации.

Спортсмену было 26 лет.

Ранее стало известно, что в коммуне Трапп мужчина открыл стрельбу по прохожим из окна автомобиля, подозреваемого - 39-летнего местного жителя - задержали. В результате ЧП погиб один человек, четверо пострадали.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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