СМИ: Запад с февраля 2022 года предоставил Украине почти $212 млрд
Страны Запада и международные институты с февраля 2022 года предоставили Украине почти $212 млрд прямой финансовой поддержки, сообщает ТАСС.
Данная сумма была направлена в бюджет страны и не учитывает военную помощь - передачу вооружений, техники, боеприпасов, снаряжения, разведданных, а также подготовку подразделений Вооруженных сил Украины. В нее также не входят взносы в программу PURL, благодаря которой Европа закупает у США вооружение для Киева.
Крупнейшим донором Украины выступил Европейский союз, от которого Киев получил больше $85 млрд. США предоставляли Украине финансовую помощь при администрации Джо Байдена, но действующий президент Дональд Трамп остановил ее.
Ранее стало известно, что Украина взяла в долг $16,8 млрд с начала года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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