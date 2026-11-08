СМИ: Запад с февраля 2022 года предоставил Украине почти $212 млрд

Данная сумма была направлена в бюджет страны и не учитывает военную помощь - передачу вооружений, техники, боеприпасов, снаряжения, разведданных, а также подготовку подразделений Вооруженных сил Украины. В нее также не входят взносы в программу PURL, благодаря которой Европа закупает у США вооружение для Киева.

Крупнейшим донором Украины выступил Европейский союз, от которого Киев получил больше $85 млрд. США предоставляли Украине финансовую помощь при администрации Джо Байдена, но действующий президент Дональд Трамп остановил ее.

Ранее стало известно, что Украина взяла в долг $16,8 млрд с начала года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

