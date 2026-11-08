Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с РФ на молодежном ЧМ
Молодежная сборная Швейцарии по хоккею не будет играть в матче против команды из России в рамках чемпионата мира 2027 года, сообщают «Известия».
Встреча между сборными должна была состояться 27 декабря в рамках группового этапа в группе В. Однако совет директоров Федерации хоккея Швейцарии решил отказаться от проведения этого матча. При этом речи о полном снятии команды с турнира не идет. Данное решение касается исключительно матча со сборной России.
Ранее польский союз хоккея на льду выступил против возвращения сборных России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Несмотря на бойкот: Российских хоккеистов включили в расписание МЧМ-2027
- Россиянки Бладцева и Михайлова выиграли «золото» ЧМ по прыжкам на батуте
- Молодой стрелок, машина, россиянка: В Польше произошел теракт
- Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с РФ на молодежном ЧМ
- Средняя пенсия в РФ выросла почти на 10 тысяч рублей за пять лет
- Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа
- В ЕАО при пожаре в доме погибли три человека
- NASA запустит лунный ровер Promise в 2028 году
- СМИ: Запад с февраля 2022 года предоставил Украине почти $212 млрд
- Стало известно, кто может получить бесплатные путевки в санаторий