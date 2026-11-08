Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с РФ на молодежном ЧМ

Молодежная сборная Швейцарии по хоккею не будет играть в матче против команды из России в рамках чемпионата мира 2027 года, сообщают «Известия».

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Встреча между сборными должна была состояться 27 декабря в рамках группового этапа в группе В. Однако совет директоров Федерации хоккея Швейцарии решил отказаться от проведения этого матча. При этом речи о полном снятии команды с турнира не идет. Данное решение касается исключительно матча со сборной России.

Ранее польский союз хоккея на льду выступил против возвращения сборных России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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