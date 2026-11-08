NASA запустит лунный ровер Promise в 2028 году

Миссия продлится 18 месяцев. Питание аппарата будет осуществляться с помощью радиоизотопного термоэлектрического генератора, который фактически представляет собой ядерный генератор. При его создании будут использованы многие элементы ровера Curiosity, который применялся на Марсе. Аппарат будет оснащен, в том числе спектрометром для определения химического состава лунной поверхности.

В 2028 году в рамках миссии «Артемида-4» национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства планирует осуществить высадку астронавтов на Луну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

