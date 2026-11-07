Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до шести

Правоохранительные органы также подтвердили, что нападавший действовал в одиночку. В ведомстве категорически опровергли ранее появившиеся в СМИ слухи о гибели сотрудника полиции, а также информацию о наличии второго преступника.

По данным следствия и телеканала RMF24, стрелок является 25-летним гражданином Польши. В момент нападения он был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие. При задержании в его автомобиле было обнаружено значительное количество дополнительного вооружения и боеприпасов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее в центре Кракова терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».