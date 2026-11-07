Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до шести

Число погибших в результате стрельбы на Главном рынке польского Кракова возросло до шести человек, еще как минимум 15 получили ранения. Об этом сообщает полиция Малопольского воеводства в соцсети X.

Число погибших при стрельбе в польском Кракове увеличилось до пяти

Правоохранительные органы также подтвердили, что нападавший действовал в одиночку. В ведомстве категорически опровергли ранее появившиеся в СМИ слухи о гибели сотрудника полиции, а также информацию о наличии второго преступника.

По данным следствия и телеканала RMF24, стрелок является 25-летним гражданином Польши. В момент нападения он был одет в одежду военного образца и использовал длинноствольное оружие. При задержании в его автомобиле было обнаружено значительное количество дополнительного вооружения и боеприпасов.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск назвал произошедшее в центре Кракова терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Евгений Разумный
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