Два человека погибли, 35 ранены при стрельбе в американской Джорджии
Два человека погибли, 35 ранены при стрельбе в небольшом американском городе Виенна (округ Дули, штат Джорджия) во время уличного праздника в честь дня выпускников, на котором присутствовали более тысячи человек. Об этом сообщает Associated Press.
Инцидент произошел около 1:25 ночи. По данным властей, огонь велся как минимум по 50 людям в двух разных локациях, расположенных в квартале друг от друга.
В результате погибли двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет. Около 35 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в региональные больницы. Личности погибших пока не раскрываются.
Ранее два человека погибли, 9 ранены при стрельбе в столице штата Нью-Джерси - Трентоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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