Два человека погибли, 35 ранены при стрельбе в американской Джорджии

Инцидент произошел около 1:25 ночи. По данным властей, огонь велся как минимум по 50 людям в двух разных локациях, расположенных в квартале друг от друга.

В результате погибли двое мужчин в возрасте 20 и 23 лет. Около 35 человек с огнестрельными ранениями были доставлены в региональные больницы. Личности погибших пока не раскрываются.

Ранее два человека погибли, 9 ранены при стрельбе в столице штата Нью-Джерси - Трентоне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».