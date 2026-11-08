СМИ: Демократы в США готовят новый пакет помощи Украине на 15 млрд долларов

В США представители Демократической партии, получившие контроль над обеими палатами Конгресса, начали подготовку нового пакета военной помощи Киеву на $15 млрд, сообщает Financial Times.

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По данным издания, демократы намерены использовать полномочия в сфере бюджетных расходов и парламентского контроля, чтобы усилить поддержку Украины и ввести дополнительные антироссийские санкции.

Помощь в энергетическом секторе называют «одним из самых приоритетных вопросов».

Ранее стало известно, что демократы США расследуют причины замедления работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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