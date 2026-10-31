«Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», - сказал политик.

Он напомнил, что польские власти также собираются отказаться от безопасных границ из-за желания ФРГ, чтобы нелегальные мигранты приезжали в другие страны, пишет РИА Новости.

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал ночные события в Варшаве силовым захватом Конституционного суда.

«В эту ночь был нарушен конституционный порядок, <...> государственный орган был насильственно захвачен», - указано в заявлении политика.