Германия или США? Кто стоит за госпереворотом в Польше
В Польше в случившемся обвинили ФРГ, при этом некоторые политологи считают, что попытку переворота в Варшаве могли совершить силы, связанные с США и Евросоюзом.
КТО УСТРОИЛ ПЕРЕВОРОТ?
Депутат Европарламента от Польши Доминик Тарчиньский обвинил Германию в причастности к конституционному кризису в стране.
«Либерально-левое правительство хочет избавиться от польской валюты, потому что на них давят немцы», - сказал политик.
Он напомнил, что польские власти также собираются отказаться от безопасных границ из-за желания ФРГ, чтобы нелегальные мигранты приезжали в другие страны, пишет РИА Новости.
Президент Польши Кароль Навроцкий назвал ночные события в Варшаве силовым захватом Конституционного суда.
«В эту ночь был нарушен конституционный порядок, <...> государственный орган был насильственно захвачен», - указано в заявлении политика.
До этого политолог Вадим Сипров также предположил, что за попыткой госпереворота в Польше могли стоять США и Евросоюз. При этом в качестве инициатора политического кризиса в стране он назвал премьер-министра Дональда Туска и возглавляемую им партию «Гражданская коалиция», ориентированную на ЕС.
«Конституционный трибунал Польши стал ареной большой геополитической игры, которая проводится силами, находящимися вне границ Польши. Центры принятия решений — это прежде всего Лондон и Брюссель. И сейчас они оптимизировались, потому что у Трампа (скоро – прим. НСН) промежуточные выборы в конгресс. И польский вопрос может стать критическим», - приводит его слова «РЕН ТВ».
ПРОТЕСТ В ВАРШАВЕ
Вечером 30 октября в Варшаве толпа начала штурм здания Конституционного суда Польши. Несколько человек попытались перелезть через ограду и проникнуть внутрь, но их задержали. Протестующие требовали отставки Дональда Туска и правительства страны.
Несколькими днями ранее стало известно о подготовке правящей коалиции к импичменту польского лидера. Но эта процедура требует поддержки со стороны Конституционного суда, который возглавлял Богдан Свенчковский, находящийся на стороне президента, пишет РИА Новости.
Причиной событий в Варшаве, произошедших накануне вечером, стало противостояние проевропейских либералов во главе с премьер-министром и правыми консерваторами-евроскептиками, которых представляет президент страны Кароль Навроцкий. Формальным поводом стало несогласие парламентариев с тем, что глава государства отклоняет одобренные ими кандидатуры.
С 2015 по 2023 год правительство PiS провело масштабную реформу судебной системы, которая не устроила многих в ЕС. В связи с этим коалиция Туска поставила своей целью «восстановить верховенство права» и отменить изменения, совершенные этой партией.
Однако политолог Николай Топорнин все же считает, что произошедшее в Варшаве не является полноценным госпереворотом. Он объяснил, что на это явление указывали бы массовые протесты населения и требования об отставке действующего правительства, о которой, кстати, говорилось в лозунгах митингующих вечером в пятницу.
Однако пока заявлять о масштабности происходящего все же преждевременно, считает эксперт. По его мнению, Польша может столкнуться с новыми провокациями, если Туск и Навроцкий не разрешат назревших противоречий.
«Если никто не будет искать компромиссы, страсти будут накаляться. Провокации возможны со стороны Навроцкого: он счел, что может торпедировать парламентскую модель», - приводит слова Топорнина издание «Абзац».
Между тем, профессор факультета международных отношений СПбГУ Николай Межевич предположил, что ситуация в Польше прояснится к понедельнику.
«В Польше суббота и воскресенье имеют большое значение, поскольку это католическая страна, часть людей живет в соответствии с религиозными нормами. Решаться все будет в будний день. В Варшаве, где либерально-демократические круги весьма сильны, возможны провокации, возможно выступление молодежи. Но Варшава — это не Париж, хотя столкновения возможны, оснований для крупных беспорядков нет. Могут пошуметь в таких крупных городах, как Краков, Лодзь, Быдгощ», - приводит его слова Аif.ru.
При этом Межевич заметил, что польская провинция достаточно аполитична. Профессор считает, что все закончится победой или одной, или другой стороны, и «как обычно в Польше, все затихнет на какое-то время».
КАК ПЕРЕВОРОТ В ПОЛЬШЕ ОТРАЗИТСЯ НА РФ?
Однако с практической точки зрения конфликт не меняет геополитическую реальность вокруг российских границ, пишет «Абзац». Обе противоборствующие стороны в Польше занимают жесткую антироссийскую позицию, поэтому политический вектор Варшавы останется прежним вне зависимости от исхода противостояния.
При этом отмечается, что единственным ощутимым эффектом для Москвы может стать временное снижение внешнеполитической активности Варшавы. Острый внутренний кризис заставляет польские власти сфокусироваться на внутренних проблемах, что может несколько ослабить вовлеченность Польши в инициативы ЕС и НАТО против РФ. Однако это лишь тактическая пауза, а не стратегический сдвиг, указано в материале.
Что касается возможных последствий внутреннего кризиса в Польше на ее союзников, то кардинальных изменений не последует, каким бы не был исход этой борьбы, считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев.
«Россия является постоянным фактором внутренней и внешней политики Польши. Разница заключается только в том, что акценты PiS больше делает на историю, а Туск на современность. Навроцкий до некоторой степени опирается в парламенте также на две ультраправые партии, которые настроены против Украины, однако суммарно они располагают только 20 мандатами. Что касается больной для ЕС миграционной темы, то тут и Туск, и Навроцкий выступают единым фронтом и не хотят принимать мигрантов по квоте ЕС. Польша — национальное государство, и таким оно остается и для одного, и для другого», - приводит его слова РБК.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ситуацию в Польше конституционным переворотом, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- GTA VI может стать крупнейшим игровым релизом десятилетия
- В РФ продлили запрет на экспорт дизеля для производителей до 31 января 2027 года
- В Варшаве во время протестов задержали мужчину в балаклаве и с ножом
- В ОП предложили начислять пенсионные баллы за воспитание внуков
- Германия или США? Кто стоит за госпереворотом в Польше
- Земля проходит через поток плазмы из корональной дыры
- В Китае растет спрос на мясо и йогурты из России
- Маркетплейсы назвали дату старта «черной пятницы»
- Стало известно, кто фактически руководит Конституционным судом Польши
- Аргентинский банк Galicia заблокировал счета переехавших в страну россиян