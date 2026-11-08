Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа

Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа, сообщает РИА Новости.

Маски с лица: Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

Это произойдет с 1 марта 2027 года. Делать это можно через «Госуслуги» или МФЦ. Инициатива поможет уменьшить количество случаев телефонного мошенничества. Решение будет принимать сам абонент. Особое значение эта мера имеет для пожилых россиян и других пользователей, которые чаще могут становиться мишенью телефонных аферистов.

При этом самозапрет не заменяет осторожности и не гарантирует полной защиты от мошенничества, поскольку они могут использовать российские номера и другие каналы связи.

Ранее москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:МошенникиТелефонный Разговор

Горячие новости

Все новости

партнеры