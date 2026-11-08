Россияне смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа

Это произойдет с 1 марта 2027 года. Делать это можно через «Госуслуги» или МФЦ. Инициатива поможет уменьшить количество случаев телефонного мошенничества. Решение будет принимать сам абонент. Особое значение эта мера имеет для пожилых россиян и других пользователей, которые чаще могут становиться мишенью телефонных аферистов.

При этом самозапрет не заменяет осторожности и не гарантирует полной защиты от мошенничества, поскольку они могут использовать российские номера и другие каналы связи.

Ранее москвич отдал телефонным мошенникам 225 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

