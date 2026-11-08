В ЕАО при пожаре в доме погибли три человека
8 ноября 202607:30
Денис Постольский
Тела двух мужчин и женщины обнаружили во время тушения пожара дома в селе Амурзет Еврейской автономной области, сообщает в ГУ МЧС по ЕАО.
Погибшего мужчины обнаружили на полу. В соседних помещениях - мужчина и женщина без признаков жизни. Личности погибших устанавливают.
По предварительным данным, площадь пожара составила 35 кв. м. Ведется проливка конструкций.
Ранее в Иркутской области трое детей пострадали при пожаре в частном доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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