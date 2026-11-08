Стало известно, кто может получить бесплатные путевки в санаторий

На это могут рассчитывать инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, а также граждане, пострадавшие от радиационного воздействия, и некоторые другие категории.

Бесплатные путевки в санатории являются важной мерой социальной поддержки как на региональном уровне, так и федеральном. При этом далеко не все знают, кто может на нее рассчитывать.

Белоруссия пользуется спросом у россиян прежде всего в сфере санаторно-курортного отдыха, а также экскурсионных программ, причем качество белорусских санаториев во многом лучше российских, а цены — ниже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

