СМИ: Украинку депортировали из Словакии после угрозы терактом
В словацком городе Кошице 35-летняя гражданка Украины была депортирована после того, как пригрозила взорвать концерт певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, женщина приехала на шоу в местную Steel Arena с четырьмя подругами, однако ее билет, подаренный на день рождения, оказался поддельным. Спутниц пропустили внутрь, а саму именинницу не пустили. Расстроенная девушка отправилась в ближайший бар, где напилась и позвонила в полицию. На смеси украинского и итальянского языков она заявила о намерении взорвать певицу и ее шоу.
Правоохранители прибыли на место, однако к моменту их появления концерт уже завершился. Тщательный осмотр помещения не выявил никаких опасных предметов. Вскоре звонившую задержали - женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.
Выяснилось, что женщина легально проживает и работает в Италии, куда ее и депортировали из Словакии. Кроме того, ей установлен запрет на въезд в страну сроком на два года.
Ранее украинцы пожаловались на кафе в Париже из-за наличия в меню борща, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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