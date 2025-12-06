СМИ: Человека с паспортом, который мошенники показали Долиной, нет

Человека с данными паспорта, который мошенники показали народной артистке России, певице Ларисе Долиной в рамках обмана с квартирой, не существует в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее знаменитость в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» призналась, что аферисты показали ей поддельный паспорт, в котором, как выяснилось, была фотография голливудского актера Тома Холланда из фильмов про «Человека-паука».