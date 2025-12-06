СМИ: Человека с паспортом, который мошенники показали Долиной, нет

Человека с данными паспорта, который мошенники показали народной артистке России, певице Ларисе Долиной в рамках обмана с квартирой, не существует в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Днем ранее знаменитость в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» призналась, что аферисты показали ей поддельный паспорт, в котором, как выяснилось, была фотография голливудского актера Тома Холланда из фильмов про «Человека-паука».

Долиной предложили взять кредит, чтобы отдать деньги покупателю квартиры

В эфире программы было представлено изображение документа, в котором были указаны данные якобы, как думала Долина, сотрудника «Росфинмониторинга» Андрея Лукина. При этом издание выяснило, что в базе данных граждан РФ нет Андрея Олеговича Лукина, родившегося 6 ноября 1989 года в Москве.

Ранее Лариса Долина объявила, что вернет покупательнице квартиры Полине Лурье все деньги, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
