Юрист Пашин: Народный гнев не «продавит» Верховный суд по делу Долиной
Решение Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной станет впоследствии ориентиром для других судов, сказал НСН Сергей Пашин.
При рассмотрении дела покупательницы московской квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье Верховный суд будет руководствоваться не общественным резонансом, а доводами, которые будут представлены в кассационной жалобе. Об этом НСН заявил юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин.
Защита Лурье, которая осталась без денег и квартиры, намерена обжаловать решение суда Москвы о праве собственности Долиной на квартиру. По мнению Пашина, общественный резонанс скандальной истории не повлияет на решение Верховного суда — все будет зависеть от доводов сторон.
«Суд ориентируется на закон, а не на общественный резонанс, поэтому никакие общественные страсти не служат помехой для вынесения законного решения. Будут важны доводы кассационной жалобы, но есть веские основания полагать, что решение предыдущей инстанции останется в силе. Вообще предсказывать вердикт Верховного суда - неблагодарное дело, могут быть и какие-то сюрпризы. Повторюсь, все зависит от того, как стороны обосновали свою позицию и в какой мере госпожа Лурье может быть признана добросовестным приобретателем. Тут много всякого рода юридических нюансов, которые по плечу Верховному суду», — сказал Пашин.
В заключение Пашин отметил, что решение Верховного суда по делу Лурье и Долиной станет сигналом для остальных судов.
«Решение Верховного суда имеет если не прецедентное значение, то ориентирующее точно. Верховный суд призван блюсти единообразие судебной практики. Так что это решение, конечно, будет разбираться на судейских совещаниях и послужит ориентиром», — подытожил он.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее доверительница продолжит добиваться возврата утраченного имущества и средств. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
