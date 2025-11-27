Суд оставил за Долиной право собственности на квартиру в Хамовниках

Право собственности на квартиру в Хамовниках осталось за народной артисткой РФ Ларисой Долиной. Как пишет РИА Новости, соответствующее решение принял Второй кассационный суд в Москве.

Бабки-мошенницы: Как будут бороться со сделками «по схеме Долиной»

Уточняется, что жалоба Полины Лурье, которая купила квартиру певицы, была оставлена без удовлетворения.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Ни Долина, ни Лурье на него не явились. Как сообщает RT, защита последней намерена оспаривать вынесенное решение в Верховном суде РФ.

Ранее Долина заявила, что продала квартиру под давлением мошенников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В итоге суд признал сделку недействительной, а Лурье осталась и без денег, и без недвижимости.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:МошенникиКвартираСудПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры