В Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ

Женщина погибла в результате атаки со стороны Украины по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — указал градоначальник.

Кроме того, Приходько сообщил, что в поселке Короленко два человека пострадали при артиллерийском ударе.

Ранее чиновник заявил о прямом попадании украинского снаряда в дом в Центрально-Городском районе.

