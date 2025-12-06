В Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ
6 декабря 202509:31
Женщина погибла в результате атаки со стороны Украины по Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом написал мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
«В Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — указал градоначальник.
Кроме того, Приходько сообщил, что в поселке Короленко два человека пострадали при артиллерийском ударе.
Ранее чиновник заявил о прямом попадании украинского снаряда в дом в Центрально-Городском районе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского
- В Воронежской области дроны повредили школу и АЗС
- В Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ
- Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии
- СМИ: Запад оскорбил Индию из-за визита Путина
- Доить, но не душить: Чем грозит Голливуду покупка Netflix студии Warner Bros
- Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
- В Новосибирске более 50 домов остались без теплоснабжения
- В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
- Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Красное море
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru