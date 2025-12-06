СМИ: РФ подняла в воздух 9 ракетоносцев Ту-95МС и 3 Ту-160
6 декабря 202510:50
Россия подняла в воздух девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, сообщает Тelegram-канал «Военный осведомитель».
Издание писало, что «Медведи» и «Белые лебеди» находились на точках возможного пуска крылатых ракет, либо приближались к ним. В Министерстве обороны России эту информацию пока не прокомментировали.
Ранее в МО объявили, что за ночь 6 декабря российский силы ПВО сбили 116 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
