СМИ: РФ подняла в воздух 9 ракетоносцев Ту-95МС и 3 Ту-160

Россия подняла в воздух девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, сообщает Тelegram-канал «Военный осведомитель».

Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии

Издание писало, что «Медведи» и «Белые лебеди» находились на точках возможного пуска крылатых ракет, либо приближались к ним. В Министерстве обороны России эту информацию пока не прокомментировали.

Ранее в МО объявили, что за ночь 6 декабря российский силы ПВО сбили 116 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

