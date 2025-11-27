В обществе сформировался негатив по отношению к народной артистке России Ларисе Долиной, поэтому она рискует потерять гонорары в следующем году, рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН.



Долина продала свою недвижимость в Хамовниках Полине Лурье в 2024 году за 112 миллионов рублей и передала деньги мошенникам. Позднее певица обратилась в суд, который встал на ее сторону и постановил вернуть ей право собственности. Рудченко отметил, что эта история отразится на репутации и доходах артистки.