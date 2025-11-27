«Осадочек остался»: Продюсер Рудченко предрек Долиной снижение гонораров

История с продажей квартиры приведет Ларису Долину к падению доходов, заявил в пресс-центре НСН Павел Рудченко.

В обществе сформировался негатив по отношению к народной артистке России Ларисе Долиной, поэтому она рискует потерять гонорары в следующем году, рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН.

Долина продала свою недвижимость в Хамовниках Полине Лурье в 2024 году за 112 миллионов рублей и передала деньги мошенникам. Позднее певица обратилась в суд, который встал на ее сторону и постановил вернуть ей право собственности. Рудченко отметил, что эта история отразится на репутации и доходах артистки.

Суд оставил за Долиной право собственности на квартиру в Хамовниках
«Определенный шлейф уже прилепился к Долиной. Появляются объявления с припиской “продаю квартиру не по схеме Ларисы Долиной”. Это навредит и репутации артистки. В обществе ощущается небезосновательный негатив, потому что в ее истории покупатель остался ни с чем. В этом году никаких изменений по доходам быть не должно, а в следующем речь уже не о том, что у нее вырастут какие-то гонорары, там дай Бог, чтобы не было резких понижений», — указал он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вступился за Долину в пресс-центре НСН.

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
