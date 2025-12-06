Стриминговый сервис Netflix вряд ли будет радикально переделывать фильмы и сериалы, принадлежащие Warner Bros. и HBO, предположил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

Ранее стало известно, что Netflix приобретет за $82,7 млрд киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO. В результате компания получит права на франшизы «Гарри Поттер», DC Comics и «Игру престолов». Баженов объяснил, как Netflix будет использовать новые возможности.