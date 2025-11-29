СМИ: В России начали «отменять» Ларису Долину

Кроме того, канал писал, что московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил публикацию из соцсетей и новость с сайта о выступлении Долиной на Новый год. Известно, что билеты на это мероприятие стоили 95 тысяч рублей. В свою очередь представители компании «Бургер Кинг» объявили, что доставка еды к дому знаменитости временно отменена, пока деньги покупательницы ее квартиры не будут возвращены.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН заявил, что в обществе сформировался негатив по отношению к Ларисе Долиной, поэтому в следующем году она рискует потерять гонорары.