СМИ: В России начали «отменять» Ларису Долину
Россияне стали массово возвращать билеты на выступления народной артистки России, певицы Ларисы Долиной после обмана знаменитости мошенниками и возврата судом квартиры звезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, на концерте Долиной во Владивостоке, который должен состояться 29 ноября, осталось более 220 свободных мест, хотя еще 28 ноября их было всего 25. Отмечается, что в Хабаровске, где выступление артистки пройдет 2 декабря, количество непроданных билетов выросло с семи до 35.
Кроме того, канал писал, что московский ресторан «Кафе Пушкинъ» удалил публикацию из соцсетей и новость с сайта о выступлении Долиной на Новый год. Известно, что билеты на это мероприятие стоили 95 тысяч рублей. В свою очередь представители компании «Бургер Кинг» объявили, что доставка еды к дому знаменитости временно отменена, пока деньги покупательницы ее квартиры не будут возвращены.
Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко в пресс-центре НСН заявил, что в обществе сформировался негатив по отношению к Ларисе Долиной, поэтому в следующем году она рискует потерять гонорары.
