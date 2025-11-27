Народная артистка России Лариса Долина страдает из-за того, что ее считают виноватой, хотя она такая же жертва, как и обманутые покупатели ее квартиры, заявил в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.



Долина в 2024 году продала свою недвижимость в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позднее певица передала вырученные деньги мошенникам, а еще часть средств она перевела на «безопасные» счета. После этого сделка оспаривалась в суде. 27 ноября Второй кассационный суд в Москве оставил право собственности за Долиной. Пригожин призвал пожалеть артистку.