«Давайте сделаем скидку!»: Пригожин назвал Долину жертвой мошенников
В истории продажи квартиры Ларисы Долиной пострадали не только покупатель, но и продавец, заявил в пресс-центре НСН Иосиф Пригожин.
Народная артистка России Лариса Долина страдает из-за того, что ее считают виноватой, хотя она такая же жертва, как и обманутые покупатели ее квартиры, заявил в пресс-центре НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Долина в 2024 году продала свою недвижимость в Хамовниках Полине Лурье за 112 миллионов рублей. Позднее певица передала вырученные деньги мошенникам, а еще часть средств она перевела на «безопасные» счета. После этого сделка оспаривалась в суде. 27 ноября Второй кассационный суд в Москве оставил право собственности за Долиной. Пригожин призвал пожалеть артистку.
«Лариса Долина — жертва, как и те, кто пострадал вокруг этого. Сегодня мошеннические конструкции захлестывают всех, благодаря технологиям. Долина — взрослая женщина, давайте сделаем ей скидку. Она не подлая, суперпорядочный человек и всю жизнь отслужила в своей профессии. Если кто-то пострадал, то это плохо, но мы всегда ищем “скелеты в шкафу” и не спрашиваем, как они туда попали. Кто-то обманул и покупателей и продавца, здесь юристы Долиной и покупателей должны сделать заявление и разъяснить ситуацию. У нас люди такие, что им неважно, кого бить, особенно успешных людей. Я не защищаю никакую сторону, но эту проблему надо решать. А как из-за этой истории изменятся ее гонорары - время покажет», - указал он.
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто объяснил НСН, как мошенники пользуются «схемой Долиной» на авторынке.
