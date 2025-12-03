Депутат Филатова назвала судебной ошибкой решение в деле о квартире Долиной

Решение судов в сделках с квартирами по примеру Ларисы Долиной разрушает систему гражданских прав, заявила член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова в пресс-центре НСН.

«Решение судов в сделках с квартирами разрушает систему гражданских прав, это глобальная проблема. При заключении сделки надлежащим образом квартира возвращается продавцу. Это абсолютный нонсенс, так как сейчас на добросовестного покупателя перекладывают ответственность за мошеннические действия по отношению к другому лицу. Это юридический конфликт. Эта ситуация должна быть разрешена Верховным судом. Ситуация очень простая: это была ошибка суда. Кто-то пошел на поводу у известной фамилии, это просто выбило камень из фундамента нашей правовой системы. Покупатель не должен искать средства, бегать за мошенниками, это не проблема покупателя. Это проблема наших правоохранительных органов», - рассказала она.

Добросовестный приобретатель не должен оставаться без жилья и без денег, судам предстоит разобраться в этой практике, заявила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.

В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».

