Китай стал крупнейшим поставщиком пива в РФ

За девять месяцев 2025 года Китай увеличил поставки пива в Россию в 1,5 раза год к году, до $33,4 млн, став крупнейшим поставщиком этого товара в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику платформы ООН Comtrade и таможни.

Отмечается, что по показателям КНР обошла Германию. Известно, что поставки из ФРГ сократились в 6 раз, до $12,2 млн. Второе место по поставкам пива в Россию заняла Чехия, снизившая экспорт примерно вдвое, до $15,6 млн. При этом в ТОП-5 также вошли Литва со снижением показателей в 2,6 раза, до $9 млн, и Латвия с аналогичной динамикой (до $8,3 млн).

Кроме того, в ТОП-10 крупнейших поставщиков пива в РФ за указанный период также попали Армения, нарастившая показатели в 5,2 раза, до $7 млн, и Польша с падением в 4 раза, до $5 млн. В списке с сокращением поставок также оказались Бельгия — в 4,7 раза, до $4 млн, и Нидерланды — вчетверо, до $1 млн. При этом Португалия нарастила показатели в 21 раз, до $1,6 млн.