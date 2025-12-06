Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского

Кадыров считает, что украинцам следует открыто заявить свою позицию и не допускать, чтобы их «растаскивали поодиночке». Он также призвал мужчин на Украине «встать впереди» и повести за собой остальных.

Кроме того, чеченский лидер назвал Зеленского «бандитом». Такие высказывания Кадырова последовали после атаки украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити» в столице Чечни. Политик также предложил бойцам ВСУ определить место для «встречи лицом к лицу».

Ранее Рамзан Кадыров назвал атаку БПЛА ВСУ на «Грозный-Сити» попыткой запугать мирных граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».