Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров призвал жителей Украины выйти и высказаться против президента страны Владимира Зеленского. Об этом российский политик написал в своем Telegram-канале.
Кадыров считает, что украинцам следует открыто заявить свою позицию и не допускать, чтобы их «растаскивали поодиночке». Он также призвал мужчин на Украине «встать впереди» и повести за собой остальных.
Кроме того, чеченский лидер назвал Зеленского «бандитом». Такие высказывания Кадырова последовали после атаки украинского беспилотника по комплексу «Грозный-Сити» в столице Чечни. Политик также предложил бойцам ВСУ определить место для «встречи лицом к лицу».
Ранее Рамзан Кадыров назвал атаку БПЛА ВСУ на «Грозный-Сити» попыткой запугать мирных граждан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского
- В Воронежской области дроны повредили школу и АЗС
- В Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ
- Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии
- СМИ: Запад оскорбил Индию из-за визита Путина
- Доить, но не душить: Чем грозит Голливуду покупка Netflix студии Warner Bros
- Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
- В Новосибирске более 50 домов остались без теплоснабжения
- В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
- Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Красное море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru