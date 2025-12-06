В Воронежской области дроны повредили школу и АЗС
Здания школы, нескольких домов и автозаправочной станции получили повреждения после атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
За ночь над одним городским округом и восемью районами области ликвидировали 27 дронов. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
«В городском округе... повреждена крыша АЗС и кровля дома в СНТ. В одном из районов — остекление и фасад школы, фасад одного малоэтажного дома и окна одного частного, автомобиль и линия электропередач», — написал Гусев в Telegram-канале.
В еще одном районе Воронежской области были повреждены три частных дома, две надворные постройки, гараж с машиной.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 6 декабря над Воронежской областью уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru