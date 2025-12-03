Период охлаждения при продаже квартир ударит по покупателям

Этап охлаждения при продаже квартир ударит по покупателям, так как за это время они могут упустить другой вариант, заявила брокер по недвижимости Мария Атлас в пресс-центре НСН.

«Сейчас все предлагают ввести период охлаждения при сделках. Я выступаю на стороне добросовестных покупателей: замораживание не должно стать для покупателей проблемой. Покупатель в таком случае не может пользоваться своими деньгами, он может упустить за этот период другой ликвидный объект. Это целый ряд проблем. Сделка совершена, и в 99% не должна иметь обратного хода. Покупатель отдает свои деньги продавцу, а дальше он может делать с ними все, что хочет. Это уже ответственность продавца», - рассказала она.

Она также призвала давать юристам больше полномочий в таких сделках.

«Любая сделка должна проводиться с нотариусами, так делается во всем мире. Во всех странах при сделках с недвижимостью не требуется медицинское освидетельствование, это уже решается нотариусом. Чем больше требуется документов для сделок, тем выше риск мошенничества на каждом этапе. Нужно давать больше полномочий юристам, обелять рынок брокеров. Пусть они получают лицензию специальную», - отметила она.

В этом году мошенники стали использовать многоступенчатые схемы отъема денег у граждан. Громкой историей такого плана стало дело певицы Ларисы Долиной, которая, по ее утверждению, под влиянием мошенников продала свою элитную квартиру в Москве. Ей удалось вернуть свое имущество через суд, а покупатели, которых злоумышленники тоже использовали вслепую, остались ни с чем. В СМИ этой схеме присвоили свое название «эффект Долиной».

