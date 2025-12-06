Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии

КРУШЕНИЕ «KAIROS»

Вечером 5 декабря следовавший под флагом Гамбии танкер «Kairos» потерпел бедствие у берегов Болгарии в Черном море в районе города Ахтополь в южной части страны. ЧП произошло в результате атаки морского беспилотника ВСУ «Sea Baby», пишет RT.

По данным портала «Мaritime.bg», на борту судна было десять человек. Отмечается, что их жизням ничего не угрожало, ситуацию контролировали болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.