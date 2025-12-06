Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии
Ситуация с судном, следовавшим в Россию под флагом Гамбии, — не единственная в Черном море за последнее время.
Накануне вечером танкер «Kairos», следовавший под флагом Гамбии, сел на мель вблизи Болгарии. Крушение судна произошло в результате атаки ВСУ в Черном море. Однако это уже не первое подобное происшествие за последнее время. ВСУ уже несколько раз атаковали иностранные суда у берегов Турции. При этом политологи считают, что к этим терактам причастна и Великобритания.
КРУШЕНИЕ «KAIROS»
Вечером 5 декабря следовавший под флагом Гамбии танкер «Kairos» потерпел бедствие у берегов Болгарии в Черном море в районе города Ахтополь в южной части страны. ЧП произошло в результате атаки морского беспилотника ВСУ «Sea Baby», пишет RT.
По данным портала «Мaritime.bg», на борту судна было десять человек. Отмечается, что их жизням ничего не угрожало, ситуацию контролировали болгарская «Морская администрация», ВМС и пограничная охрана.
ВСУ еще 28 ноября ударили по «Kairos» БПЛА в водах Турции, когда судно шло в Новороссийск, в результате чего танкер потерял ход, на нем произошел пожар. 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее, оставив «Kairos» в территориальных водах Болгарии. После этого танкер из Гамбии встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. В этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.
Представители «Морской администрации» сообщили, что экипаж танкера запросил эвакуацию. Уточняется, что оказать помощь были готовы катер пограничной охраны и два буксира, но из-за неблагоприятных погодных условий спасательную операцию отложили на утро 6 декабря.
При этом в администрация города Бургас после заседания оперштаба по борьбе со стихийными бедствиями и авариями объявили, что угроза экологической катастрофы отсутствует, так как на борту танкера нет никакого груза.
«Kairos» построили в 2002 году. Судно включено в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады.
АТАКА НА ДРУГИЕ КОРАБЛИ
Однако ситуация с «Kairos» — не единственная в Черном море за последнее время. Так, 2 декабря танкер «Midvolga-2», следовавший из России в Грузию с подсолнечным маслом, был атакован в 80 милях от побережья Турции.
По данным Росморречфлота, атака была совершена с помощью БПЛА и привела к незначительным повреждениям надстройки судна. В результате ЧП экипаж не запросил помощи. Позже в Росморречфлоте сообщили, что танкер успешно дошел до порта Синоп своим ходом и пришвартовался к причалу, передает RT.
СМИ писали, что украинские военные впервые использовали беспилотник-камикадзе для удара по российскому танкеру «Midvolga-2». Сообщалось, что БПЛА типа FP-1, запущенный со стороны Одессы и предположительно оснащенный шрапнельным зарядом, целенаправленно атаковал ходовую рубку судна.
Кроме этого, 28 ноября, танкер «Virat», тоже шедший под флагом Гамбии, также подвергся атаке в 56 км от берегов Турции. 29 ноября судно собирались буксировать в порт, но оно подверглось повторной атаке.
30 ноября турецкий танкер «Mersin», принадлежащий компании «Beşiktaş Shipping», потерпел крушение у берегов Сенегала. Судно находилось в 24 км от Дакара. Известно, что танкер вышел из российского порта Тамань, на его борту были нефть или нефтепродукты. По данным издания «Istanbul Haber», судно также было атаковано украинским БЭК.
Между тем, члены хакерской группы «Берегини» объявили, что к ударам по танкерам в Черном море причастны представители 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов спецназначения ВМС Украины. Уточняется, что атаки на танкеры были организованы для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Согласно информации хакерской группы, диверсии подготовило силовое крыло киевского режима во главе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Отмечается, что эта группировка была организована британской «Секретной разведывательной службой МИД» (MI-6), и ее действия несут выгоду для сторонников конфликта в Великобритании, передают «Известия».
РЕАКЦИЯ ТУРЦИИ
В связи с инцидентом Турция заявила украинским службам безопасности четкую и решительную реакцию.
1 декабря президент республики Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что создание угроз безопасности мореходству в экономической зоне страны недопустимо. Он заметил, что Анкара не может оправдать нападения на торговые суда, которые угрожают жизни людей и окружающей среде, и направит всем сторонам «необходимые предупреждения».
Однако, по мнению политолога Марата Баширова, теракты в Черном море планировали не в Киеве, а в Лондоне.
«У Британии очень давние позиции на Ближнем Востоке, и рассматривать взрывы танкеров только через украинский кейс неправильно. Идет атака на Турцию, которая встала на сторону Дональда Трампа в переговорном процессе. Там сложный узел, там не только Украина, там сюжет, связанный с Газой, история с Азербайджаном, Арменией, Ираном и так далее. То, что сделали британцы руками украинцев, — это, конечно, вызов, с одной стороны, но публичной реакции Анкары я полагаю, не будет, только скрытая», - приводит его слова издание «Аif.ru».
Ранее «Известия» сообщили, что в ООН осудили атаки на гражданские объекты после ударов ВСУ по танкерам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Воронежской области дроны повредили школу и АЗС
- В Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ
- Атакованный ВСУ танкер «Kairos» сел на мель вблизи Болгарии
- СМИ: Запад оскорбил Индию из-за визита Путина
- Доить, но не душить: Чем грозит Голливуду покупка Netflix студии Warner Bros
- Swarovski подала заявку на регистрацию товарного знака в РФ
- В Новосибирске более 50 домов остались без теплоснабжения
- В МАГАТЭ заявили, что саркофаг на ЧАЭС утратил функции безопасности
- Корабли Тихоокеанского флота РФ зашли в Красное море
- Посол Казахстана не увидел предпосылок для отказа от транзита российской нефти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru