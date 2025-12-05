Певица Лариса Долина попыталась поставить точку в скандале с продажей ее квартиры, деньги за которую ушли мошенникам. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале поздним вечером 5 декабря Долина пообещала отдать деньги в полном объеме покупательнице Полине Лурье.

Ранее Долина продала Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, однако потом певица обратилась в суд, сообщив, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым и достались деньги. Сделку по продаже квартиры признали недействительной, при этом Лурье осталась и без недвижимости, и без денег. Это дело назвали «прецедентом», в России суды начали отменять массу похожих сделок, а на Долину обрушился поток хейта. Точку в этом деле должен был поставить Верховный суд 16 декабря, однако певица его опередила.