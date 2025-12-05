«Денег нет, но я верну»: Долина пообещала отдать Лурье 112 млн рублей за квартиру
Купившая квартиру Полина Лурье не связана с мошенниками и является пострадавшей, заявила Лариса Долина, однако адвокат покупательницы ее квартиры указала на «кабальное предложение».
Певица Лариса Долина попыталась поставить точку в скандале с продажей ее квартиры, деньги за которую ушли мошенникам. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале поздним вечером 5 декабря Долина пообещала отдать деньги в полном объеме покупательнице Полине Лурье.
Ранее Долина продала Лурье квартиру в Хамовниках за 112 млн рублей, однако потом певица обратилась в суд, сообщив, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым и достались деньги. Сделку по продаже квартиры признали недействительной, при этом Лурье осталась и без недвижимости, и без денег. Это дело назвали «прецедентом», в России суды начали отменять массу похожих сделок, а на Долину обрушился поток хейта. Точку в этом деле должен был поставить Верховный суд 16 декабря, однако певица его опередила.
«Полина Лурье не виновата в том, что меня обманули мошенники, я приняла решение вернуть ей деньги за квартиру. Это единственный выход и единственное справедливое решение. Это будет тяжело, поскольку у меня нет этих денег, но я их верну в полном объеме. Это мои проблемы, я их сама буду решать. (…) Полина Александровна, я заверяю вас в том, что верну вам деньги в полном объеме. Вы, также как и я, пострадавшая, я - от рук мошенников, а вы – от того, что потеряли и деньги, и квартиру. Я надеюсь, что мы встретимся и договоримся», - сказала Долина в телеэфире.
Она рассказала, что попала на крючок мошенников в апреле 2024 года, когда ей поступил смоделированный нейросетью звонок от якобы ректора Московского государственного института культуры (МГИК) Екатерины Кудриной, которая соединила ее с неким «офицером ФСБ», рассказавшем Долиной, что ее счетами завладели мошенники. Далее эта схема привела к продаже квартиры. При этом Долина подчеркнула, что Лурье никак не связана с теми, кто ее обманул.
«Нет, они не говорили (кто будет покупателем квартиры – прим. НСН), они сами не знали, потому что их было четверо, кто смотрел квартиру (…) Полина задала вопрос (о причинах продажи квартиры – прим. НСН), я ответила, что мне здесь тесновато, хочу воссоединиться с детьми и искать квартиру побольше», - сказала певица.
Долина также объяснила, почему не комментировала процесс.
«Почему я молчала все это долгое время? Потому что сначала я была в шоке. И я была в таком шоковом состоянии, что я не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я молчала в интересах следствия, я подписку дала — о неразглашении. Я не имела права ни комментировать ничего, ни афишировать происходящий процесс», - подчеркнула она.
Вместе с тем адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила в пятницу РИА Новости, что сторона Долиной предлагала вернуть 112 миллионов рублей, выплаченных за квартиру, в рассрочку в течение трех с лишним лет.
«Спустя полтора года судебных разбирательств и непосредственно после того, как дело поступило в Верховный суд, нам предлагают мировое соглашение фактически на кабальных условиях, которое сводит "на нет" сам факт решения дела миром», — добавила адвокат, отметив, что такое предложение Лурье не устроило.
Член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова ранее заявила на пресс-конференции в НСН, что решение суда по делу Долиной – «абсолютный нонсенс».
«Это абсолютный нонсенс, так как сейчас на добросовестного покупателя перекладывают ответственность за мошеннические действия по отношению к другому лицу. Это юридический конфликт. Эта ситуация должна быть разрешена Верховным судом. Ситуация очень простая: это была ошибка суда. Кто-то пошел на поводу у известной фамилии, это просто выбило камень из фундамента нашей правовой системы. Покупатель не должен искать средства, бегать за мошенниками, это не проблема покупателя. Это проблема наших правоохранительных органов», - пояснила депутат.
Со своей стороны, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, комментируя НСН условный приговор по делу о контрабанде наркотиков актрисе Аглае Тарасовой, подтвердил, что звезды часто получают снисхождение от судов.
«Эта проблема существует давно, достаточно вспомнить ДТП нашего первого космонавта Юрия Гагарина. Наше законодательство "пробельно", и это огромная проблема. Какой закон, если всё на усмотрение должностного лица, захотел – посадил, захотел – не посадил. Эти фундаментальные правовые проблемы – они периодически поднимаются в связи с такими ярко выраженными судебными решениями, но разговоры всегда заканчиваются ничем. Законодатель периодически пытается сузить судебно-следственное усмотрение, но воз и ныне там, закон во многом неоднозначен и двусмыслен. Ничего не меняется, очередная звезда кого-нибудь задавила и ей все сошло с рук. Здесь разговор даже не о том, что народным любимцам удается уйти от ответственности, а о несрабатывании неотвратимости наказания. Нет равенства перед законом, а это расшатывает всю правовую систему», - подчеркнул адвокат.
