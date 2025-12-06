СМИ: Запад оскорбил Индию из-за визита Путина

Правительство Индии негативно восприняло попытки дипломатов из Европы вмешаться во внутренние дела страны на фоне визита президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Spiegel.

По данным издания, незадолго до поездки российского лидера послы Германии, Франции и Великобритании написали статью для индийской газеты. В материале они охарактеризовали украинский конфликт как «жестокое нарушение международного права», при этом не упомянули Индию, которая никогда не осуждала политику Москвы.

«Индийцы были удивлены, если не сказать, оскорблены этим вмешательством. Дели не позволит ничему омрачить свою радость по поводу первого визита лидера России с 2022 года», — отмечается в материале.

Владимир Путин посетил Индию с государственным визитом 4–5 декабря, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент РФ в том числе провел переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

