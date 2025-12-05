СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру

Народная артистка РФ Лариса Долина предложила покупательнице её квартиры в Хамовниках Полине Лурье поэтапно вернуть деньги за квартиру и заключить мировое соглашение. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Лариса Долина сделала заявление о ситуации вокруг ее квартиры

Верховный суд РФ ранее запросил материалы дела об оспаривании сделки по квартире Долиной, пишет RT. По данным Baza, после этого представители певицы вышли с предложением к Лурье.

«Предлагался поэтапный возврат всей суммы за квартиру. Но такой вариант истица сочла несправедливым и хочет защитить свои права в суде», - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ привлек к делу о продаже квартиры дочь и внучку Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный Telegram-канал певицы Ларисы Долиной / скриншот видео
