СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру
Народная артистка РФ Лариса Долина предложила покупательнице её квартиры в Хамовниках Полине Лурье поэтапно вернуть деньги за квартиру и заключить мировое соглашение. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Верховный суд РФ ранее запросил материалы дела об оспаривании сделки по квартире Долиной, пишет RT. По данным Baza, после этого представители певицы вышли с предложением к Лурье.
«Предлагался поэтапный возврат всей суммы за квартиру. Но такой вариант истица сочла несправедливым и хочет защитить свои права в суде», - говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд РФ привлек к делу о продаже квартиры дочь и внучку Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
