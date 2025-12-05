СМИ: Долина предложила поэтапно вернуть покупательнице деньги за квартиру

Верховный суд РФ ранее запросил материалы дела об оспаривании сделки по квартире Долиной, пишет RT. По данным Baza, после этого представители певицы вышли с предложением к Лурье.

«Предлагался поэтапный возврат всей суммы за квартиру. Но такой вариант истица сочла несправедливым и хочет защитить свои права в суде», - говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ привлек к делу о продаже квартиры дочь и внучку Долиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».