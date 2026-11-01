Онищенко: Новый штамм коронавируса не вызовет пандемию

Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление академика РАН Геннадия Онищенко.

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По его словам, при этом он будет некоторое время доминировать наряду с другими видами вируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением. Эксперт отметил, что ничего страшного в появлении нового штамма коронавируса нет - отсутствуют сведения о его большей заразности или агрессивности.

Ранее ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Игорь Войдаков
ТЕГИ:ЗдоровьеЗаболеванияКоронавирусГеннадий Онищенко

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