Онищенко: Новый штамм коронавируса не вызовет пандемию

По его словам, при этом он будет некоторое время доминировать наряду с другими видами вируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением. Эксперт отметил, что ничего страшного в появлении нового штамма коронавируса нет - отсутствуют сведения о его большей заразности или агрессивности.

Ранее ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

