Онищенко: Новый штамм коронавируса не вызовет пандемию
Новый штамм коронавируса PJ.2.1 не вызовет пандемию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление академика РАН Геннадия Онищенко.
По его словам, при этом он будет некоторое время доминировать наряду с другими видами вируса, которые тоже находятся под пристальным наблюдением. Эксперт отметил, что ничего страшного в появлении нового штамма коронавируса нет - отсутствуют сведения о его большей заразности или агрессивности.
Ранее ВОЗ предупредила о растущих рисках распространения нового штамма коронавируса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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