Президент Болгарии призвала страны ЕС позвонить Путину
Президент Болгарии Илиана Йотова заявила телеканалу Nova TV, что каждая страна Европейского союза должна позвонить президенту России Владимиру Путину.
По ее словам, все государства Евросоюза являются частью объединения и имеют союзнические обязательства. При этом дипломатические каналы связи с Москвой будет лучше держать открытыми от имени всего ЕС.
Глава государства отметила, что завершить конфликт вокруг Украины можно только путём переговоров, а Болгария должна играть активную роль в качестве дипломатического канала.
Ранее президент Финляндии назвал причины важности телефонного разговора с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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