Президент Болгарии призвала страны ЕС позвонить Путину

Президент Болгарии Илиана Йотова заявила телеканалу Nova TV, что каждая страна Европейского союза должна позвонить президенту России Владимиру Путину.

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По ее словам, все государства Евросоюза являются частью объединения и имеют союзнические обязательства. При этом дипломатические каналы связи с Москвой будет лучше держать открытыми от имени всего ЕС.

Глава государства отметила, что завершить конфликт вокруг Украины можно только путём переговоров, а Болгария должна играть активную роль в качестве дипломатического канала.

Ранее президент Финляндии назвал причины важности телефонного разговора с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Климентьев
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