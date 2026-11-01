По ее словам, все государства Евросоюза являются частью объединения и имеют союзнические обязательства. При этом дипломатические каналы связи с Москвой будет лучше держать открытыми от имени всего ЕС.

Глава государства отметила, что завершить конфликт вокруг Украины можно только путём переговоров, а Болгария должна играть активную роль в качестве дипломатического канала.

Ранее президент Финляндии назвал причины важности телефонного разговора с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

