Поддержать российский кинематограф: Предложено ввести льготную кинокарту
В России для школьников, студентов и пенсионеров нужно ввести льготную кинокарту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.
По его словам, данная мера поможет поддержать российский кинематограф. Кинокарта может стать аналогом Пушкинской карты. Инициатива поможет привлечь зрителей на исторические, документальные и прочие отечественные фильмы.
Гриб отметил, что зрители, посмотревшие фильм, смогут рассказывать о нем друзьям и знакомым, тем самым привлечь новую аудиторию.
В России с начала 2026 года по «Пушкинской карте» было приобретено 14 млн билетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мендель прокомментировала желание Зеленского включить страны Европы в переговоры
- Соцфонд пересчитает надбавку к пенсии
- Онищенко: Новый штамм коронавируса не вызовет пандемию
- Поддержать российский кинематограф: Предложено ввести льготную кинокарту
- Стало известно о снижении цен на топливо в большинстве регионов РФ
- Эксперт: После новогодних корпоративов пропадают люди
- Рубио: США не ожидают скорого урегулирования на Украине
- Стало известно, сколько рабочих суббот будет в РФ в 2027 году
- МИД Украины: Киев готов немедленно прекратить огонь на всех участках фронта
- Вассерман: Факт существования Украины не позволяет завершить СВО