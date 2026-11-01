Поддержать российский кинематограф: Предложено ввести льготную кинокарту

В России для школьников, студентов и пенсионеров нужно ввести льготную кинокарту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба.

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По его словам, данная мера поможет поддержать российский кинематограф. Кинокарта может стать аналогом Пушкинской карты. Инициатива поможет привлечь зрителей на исторические, документальные и прочие отечественные фильмы.

Гриб отметил, что зрители, посмотревшие фильм, смогут рассказывать о нем друзьям и знакомым, тем самым привлечь новую аудиторию.

В России с начала 2026 года по «Пушкинской карте» было приобретено 14 млн билетов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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