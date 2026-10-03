Названо имя подозреваемого в попытке совершения теракта на борту Flydubai
По данным СМИ, речь может идти о 29-летнем гражданине Омана Хамаме аль-Хаммами.
Стало известно имя предполагаемого пилота, пытавшегося совершить теракт на борту рейса Дубай — Тель-Авив авиакомпании Flydubai 30 сентября. В тот день второй пилот напал на капитана лайнера с ножом. Сообщается, что подозреваемый является гражданином Омана и у него были экстремистские взгляды и даже план разбить пассажирское воздушное судно. На фоне этого ЧП в России призвали сделать медосмотр пилотов мировым стандартом.
КТО СОВЕРШИЛ НАПАДЕНИЕ?
Телеканал АВС со ссылкой на высокопоставленных представителей спецслужб и правоохранительных органов сообщил, что напавшим 30 сентября пилотом на капитана самолета Flydubai на рейсе Дубай — Тель-Авив предположительно может быть 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, пишет RT.
«Несколько источников, знакомых с ходом расследования, идентифицировали подозреваемого в совершении нападения как 29-летнего Хамама аль-Хаммами», - указано в материале.
Кроме того, телеканал сообщил, что пилот признался в намерении разбить самолет в Израиле. Сейчас мужчина задержан и находится в ОАЭ. Отмечается, что подозреваемый сотрудничает с властями, расследующими инцидент.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что захватить самолет Flydubai пытался радикальный исламист. По его словам, пилот подвергся «радикальной исламистской обработке».
«По всей видимости, он собирался уничтожить самолет... Но опять же, я пока не делаю окончательных выводов», - сказал Нетаньяху в эфире Fox News.
До этого газета Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что власти Омана запретили полеты подозреваемому в нападении пилоту в связи с его радикальными взглядами. Известно, что в 2024 году у подозреваемого, тогда занимавшего должность второго пилота, обнаружили экстремистские материалы, после инцидента ему разрешили работать в компании на административной должности.
Согласно информации источника, гражданин Омана, несмотря на запрет, был принят на работу в авиакомпанию Flydubai. При этом в материале не уточняется, делился ли Оман с другими странами или авиакомпаниями опасениями относительно его радикальных взглядов. Издание также не уточнило, о каком конкретно мировоззрении подозреваемого пилота идет речь.
Изначально сообщалось, что конфликт на борту Flydubai произошел между пилотами из России и Украины, однако потом в СМИ эту информацию опровергли. Позже канал Baza в «Максе» объяснил, с чем было связано такое предположение. По данным источника, их приняли за русского и украинца из-за шутки в израильском журналистском чате.
Сразу после ЧП на борту рейса Дубай — Тель-Авив в беседе в одном из мессенджеров, в котором общаются журналисты, один из участников написал, что пилоты могут быть русским и украинцем. Но потом он признался, что это была шутка. Известно, что в том же чате находился ведущий израильского 12-го канала, который и озвучил непроверенную информацию в эфире, после чего ее подхватили другие израильские журналисты, а затем и мировые СМИ.
ЧП И МЕДОСМОТР ДЛЯ ПИЛОТОВ
Утром 30 сентября 2026 года Boeing 737 MAX авиакомпании Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, внезапно передал сигнал бедствия, а затем и код 7500, означающий захват воздушного судна. Пассажирский самолет исчез с радаров, резко снизился почти на четыре километра и развернулся в сторону Саудовской Аравии. Причиной ЧП стал конфликт между двумя пилотами прямо в кабине лайнера.
Связь с бортом была прервана. Известно, что в самолете находились около 180 пассажиров. ВВС Израиля подняли истребители в воздух. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац провели экстренное совещание с высшим руководством государства. В Израиле произошедшее квалифицировали как теракт.
Позднее в авиакомпании подтвердили, что между пилотами произошла драка во время полета. В СМИ появилась информация, что один из них ранил второго ножом и пытался устроить авиакатастрофу.
Позже пассажиры тоже рассказали РИА Новости, что в кабине пилотов возникла потасовка, в ходе которой второй пилот ранил командира воздушного судна. Двум другим пилотам авиакомпании Flydubai, оказавшимся среди пассажиров, удалось взять ситуацию под контроль, после чего самолет изменил маршрут и благополучно приземлился в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.
В авиакомпании Flydubai заявили RT о временной приостановке полетов в Израиль и из Израиля из-за ЧП с пилотами. Отмечается, что эта приостановка временная, и она позволит соответствующим органам власти продолжить работу и установить все факты, связанные с инцидентом. В компании уточнили, что на борту находился дежурный экипаж Flydubai, который и посадил самолет, хотя изначально СМИ писали, что это сделали пассажиры.
На фоне случившегося заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с НСН призвал сделать медосмотр пилотов мировым стандартом.
«Перед вылетом экипажи проходят медицинский контроль, в ходе которого врач оценивает состояние членов экипажа: нет ли остаточных явлений алкоголя или наркотиков, не переутомлен ли человек, не заболевает ли. Это наследие СССР. За рубежом такого нет — все эти процедуры отданы на усмотрение командира корабля. Он сам определяет, способны ли он и его экипаж выполнить полет. Но командир может не заметить психологическое состояние второго пилота — нервозность, дрожь в руках. У нас же обязательный медосмотр заставляет поддерживать внутреннюю дисциплину. Если у пилота обнаруживают заболевание, его тут же отстраняют от полетов. Эта мера неплохая, она сохранилась в странах СНГ. Не исключено, что со временем ее введут и за рубежом», - сказал он.
Ранее экс-специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что перед каждым полетом пилотов досматривают сотрудники службы безопасности, а экипаж также проверяют на психологическую устойчивость, но они могли ошибиться.
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