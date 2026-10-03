Названо имя подозреваемого в попытке совершения теракта на борту Flydubai

КТО СОВЕРШИЛ НАПАДЕНИЕ?

Телеканал АВС со ссылкой на высокопоставленных представителей спецслужб и правоохранительных органов сообщил, что напавшим 30 сентября пилотом на капитана самолета Flydubai на рейсе Дубай — Тель-Авив предположительно может быть 29-летний гражданин Омана Хамам аль-Хаммами, пишет RT.

«Несколько источников, знакомых с ходом расследования, идентифицировали подозреваемого в совершении нападения как 29-летнего Хамама аль-Хаммами», - указано в материале.

Кроме того, телеканал сообщил, что пилот признался в намерении разбить самолет в Израиле. Сейчас мужчина задержан и находится в ОАЭ. Отмечается, что подозреваемый сотрудничает с властями, расследующими инцидент.