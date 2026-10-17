Путин поручил выделить 100 млрд на восстановление инфраструктуры после терактов
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству выделить не менее 100 млрд рублей из федерального бюджета регионам на восстановление объектов торговой и логистической инфраструктуры, поврежденных в результате террористических актов.
Как следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, кабмину предстоит утвердить специальную программу восстановительных работ. В документе подчеркивается, что при ее реализации необходимо предусмотреть применение современных технологических решений и обеспечить ее реализацию.
Уточняется, что средства поступят из федерального бюджета.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что на помощь потерявшим жилье в Дагестане и Чечне выделят более 4,4 млрд рублей.
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