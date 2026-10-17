Путин поручил выделить 100 млрд на восстановление инфраструктуры после терактов

Как следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля, кабмину предстоит утвердить специальную программу восстановительных работ. В документе подчеркивается, что при ее реализации необходимо предусмотреть применение современных технологических решений и обеспечить ее реализацию.

Уточняется, что средства поступят из федерального бюджета.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что на помощь потерявшим жилье в Дагестане и Чечне выделят более 4,4 млрд рублей.

