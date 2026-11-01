ФССП передала Минкультуры 30 картин, изъятых по иску к Иванову
1 ноября 202609:01
Денис Хоноров
Судебные приставы передали Минкультуры 30 картин, изъятых у компании «ООО «Гермес-техно» по иску к экс-заместителю министра обороны России Тимуру Иванову, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ФССП России Дмитрия Аристова.
Кроме того, передано пять печатных изданий, девять единиц огнестрельного и 17 единиц холодного оружия, семь транспортных средств, представляющих культурную ценность.
Ранее суд продлил арест Тимуру Иванову до 2027 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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