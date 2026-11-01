Стало известно о снижении цен на топливо в большинстве регионов РФ
В России снижение цен на топливо в рекордном количестве регионов происходит благодаря насыщению рынка, сообщает РИА Новости.
В дальнейшем данный тренд продолжится. С 20 по 26 октября стоимость бензина на автозаправках снизилась в 58 регионах, заметнее всего на Камчатке. Это самое большое количество регионов с лета. Данный факт объясняется тем, что постепенно начинают работу после ремонта те НПЗ, которые раньше получали повреждения, что позволяет дополнительно стабилизировать рынок.
В условиях стабилизации ситуации цена топлива на оптовом рынке снижается, что делает его более доступным для независимых АЗС. Частные заправки постепенно снижают цены.
Ранее стало известно, что в 15 регионах были сняты ограничения на продажу топлива на АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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